“Están exagerando”: Tino Asprilla tras denuncias de maltrato en cabalgata de Tuluá

Esta cabalgata fue promovida por el exfutbolista Faustino “Tino” Asprilla, con el objetivo de romper el récord Guinness y reunir a la mayor cantidad de caballistas. Foto: Feria de Tuluá

La cabalgata de la Feria de Tuluá, que se llevó a cabo el pasado jueves 15 de junio, terminó con resultados nefastos para los animales: un equino muerto, caballos heridos, deshidratados y cojos, e, incluso, un jinete que decidió masturbar a un caballo.

Esta cabalgata fue promovida por el exfutbolista Faustino “Tino” Asprilla, con el objetivo de romper el récord Guinness y reunir a la mayor cantidad de caballistas. No obstante, según organizaciones defensoras de los derechos de los animales, el evento se volvió un caldo de cultivo para desarrollar múltiples hechos de maltrato animal.

De acuerdo con la veeduría realizada por el Movimiento Animalista del Valle, la Federación por la Liberación Animal y Conexión Animal, se registraron en total 150 irregularidades relacionadas con la atención que recibieron los equinos. Esto sin contar el hecho más fatídico: la muerte de un caballo que cayó desde un puente de, aproximadamente, cinco metros de altura. Los defensores de los animales tildan al evento como uno de los más crueles en los últimos años y el concejal de Cali, Terry Hurtado, la nombró la “cabalgata más cruel del mundo”.

“Lo único que nos ha dejado esta cabalgata son hechos lamentables. La veterinaria que lo atendió nos cuenta que el equino tuvo un trauma craneoencefálico al caer y que no fue posible salvarle la vida”, dijo la diputada del Movimiento Animalista del Valle, Catherine Morales, quien se opuso desde el principio a la realización de este evento.

Como era de esperarse, una de las personas más criticadas después del evento fue el “Tino” Asprilla, quien días antes había hecho varias publicaciones en sus redes promocionando el evento. Frente a los múltiples cuestionamientos, el exfutbolista salió a defenderse en una entrevista para Caracol Noticias.

“Si a la gente le gusta salir en sus caballos, es que la gente sostiene sus animales para poder darse esos gustos. Lo que pasa es que hoy en Colombia, hoy, ahora, el problema que hay de los animalistas es que se hacen cabalgatas. Cuando sale una señora a gritar que viva la Primera Línea, que esos sí mataron personas, mataron a todo el mundo, eso sí pasa de agache. Ahora me vienen a excusar porque nosotros, los que tenemos caballo, nos gusta salir en las cabalgatas. Están exagerando un poquito, me parece a mí”, dijo Asprilla en Caracol Ahora.

El exfutbolista de la Selección Colombia también aseguró solo prestó su imagen para el evento, pero que no hizo parte de la organización de este, por lo que, según él, no tiene por qué dar las explicaciones que le corresponden a los verdaderos responsables de la jornada.

“Yo solamente me presté para ser la imagen de la cabalgata, ni siquiera la organicé, invité a la gente de Colombia, a los que me siguen, a que me acompañaran a batir un récord que no se batió”, concluyó el exdeportista en sus redes sociales.

