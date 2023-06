¿Acaba de adoptar a su primera mascota? Siga estas recomendaciones esenciales

Promover la adopción es uno de los mejores actos que puede tener con su mascota. Foto: Pexels

A través de redes sociales es posible ver un sinnúmero de campañas y publicaciones que promueven la adopción de perros y gatos.

Sin embargo, ante esta hermosa labor de amor que tiene adoptar un perro o un gato, también está la gran responsabilidad que se adquiere al aceptar este reto. Tener una mascota no solo requiere de tiempo y dinero, sino de ser consciente de que ese peludo nos acompañará por más de diez años.

Por lo tanto, varias fundaciones e institutos de adopción siempre invitan a que las personas se hagan una serie de preguntas antes de tomar la decisión de llevar un nuevo miembro al hogar, entre ellas: ¿Tengo tiempo de pasearlo cuando este lo requiera? ¿Mi ritmo de trabajo me permitiría pasar tiempo con mi mascota? ¿Quién cuidará de mi mascota si salgo de viaje? ¿Tengo tiempo de entrenarlo? ¿Si me voy del país, puedo llevarlo?

Si ya conoce la respuesta a cada una de estas preguntas, en La Red Zoocial le compartimos algunas recomendaciones para que la llegada de su animal de compañía sea agradable.

La página de la alcaldía de Bogotá indica que este factor debe ser uno de los que más se deben tener en cuenta ante la llegada de una mascota a casa porque un animal requiere de gastos como comida, medicamentos, antipulgas, desparasitantes, vacunas, juguetes, correa y algo de dinero extra por si lo tiene que llevarlo a la veterinaria ante alguna eventual enfermedad. “Es importante tener la capacidad económica para suplir todas las necesidades del animal de compañía”, asegura la entidad.

Es importante que también conozca el estado de salud de su animal de compañía porque este puede venir con algún tipo de enfermedad, discapacidad o comportamientos específicos que pueden requerir dinero adicional.

De hecho, una encuesta realizada por la firma Kantar Ibope Media reveló que el 28 % de los dueños de animales de compañía gastó en promedio entre $190.000 a $374.000, mientras que un 17 % indicó que invirtió entre $560.000 y $745.000 en un periodo de 30 días.

Por otra parte, la firma Euromonitor indicó que el gasto que hacen los hogares colombianos en las mascotas alcanzaría los $6,1 billones para el cierre de 2026.

Una vez tenga los recursos necesarios para brindarle una buena calidad de vida a su mascota, debe tener en cuenta que cada animal, dependiendo de la especie, debe cumplir con un esquema de vacunación dependiendo de la edad con la que llegue a casa.

Médicos veterinarios recomiendan que, en el caso de los perros adultos, se aplique un refuerzo de la vacuna pentavalente cada año, al igual que la de la rabia y tos de perreras. Sin embargo, para los cachorros, el esquema cambia dependiendo de su edad y las vacunas que pueden tener al llegar a casa.

En el caso de los gatos, el médico veterinario Stivenson Quiroga Villarraga asegura que las vacunas deben aplicarse en el siguiente orden:

🐱 1) primera dosis de vacuna triple felina, después de los 60 días.

Esta inyección genera inmunidad contra:

Herpesvirus felino

Calicivirus felino

Panleucopenia felina

🐈 2) la vacuna antirrábica debe aplicarse en el día 75.

🐱 3) el refuerzo de la triple felina debe aplicarse en el día 90.

🐈 4) la vacuna contra la leucemia viral felina debe aplicarse en el día 105. Esta es una inyección que no es considerada esencial, y debe ser aplicada en gatos que tuvieron un resultado negativo en el examen de laboratorio de esta enfermedad y que tienen un riesgo real de ser contagiados.

5) La vacuna contra la rabia debe ser aplicada, anualmente, por ley. Se recomienda su aplicación después de los seis meses de edad.

Las vacunas son esenciales en los animales, porque ayudan a prevenir enfermedades como la rabia, entre otras problemáticas que aquejan a varias mascotas en el país. “Somos un país endémico en rabia. Tenemos que mantener el tema de que la vacunación obligatoria”, explica el veterinario.

Recuerde que, aunque su perro o gato ahora hace parte de su hogar, necesita espacios propios donde pueda expresar sus instintos. En el caso de los gatos, un rascador puede ayudar y, además, le ayudará a liberar el estrés y mantenerlo relajado. Adicionalmente, los gatos suelen sentirse mucho más cómodos en lugares alejados de su arenero y donde tengan disponible agua y comida.

Los perros, por su parte, requieren mucha más atención. Por lo anterior, debe tener en cuenta sus paseos diarios dependiendo del nivel de actividad que requieran. Además, de acuerdo con expertos, lo ideal es que mantenga una rutina que le permita adaptarse a diversas circunstancias como fijar horarios de comida, de salidas y de juegos.

Por último, recuerde poner agua a su disposición y mantener sus utensilios y cama.

En la actualidad, el mercado está cubierto de una cantidad considerable de productos de alimentación para mascotas, por lo que a veces resulta difícil escoger entre tantas opciones distintas. No obstante, la nutrición de los caninos y felinos no puede tomarse a la ligera, porque una mala alimentación puede conllevar en problemas físicos y emocionales para ellos.

En el caso de los caninos, se recomienda tener en cuenta el mínimo porcentaje de proteína que se le puede dar a una mascota (que oscila entre el 14 y 16%), a partir de allí, cada propietario puede escoger dietas que tengas porcentajes de proteínas superiores y asimismo, evitar los carbohidratos.

Por lo tanto, es importante que un médico veterinario revise a su animal de compañía y determine qué tanta cantidad de proteínas y carbohidratos necesita. “Actualmente, hay tendencias donde te dicen quitarle los carbohidratos y darle solo carne o productos de origen animal, no es lo más adecuado porque no es un lobo, aunque inclusive los lobos que actualmente tenemos ya no comen solamente carne, no es bueno para ellos” comenta Rocío Rivera, médica veterinaria experta en nutrición animal.

Es importante que conozca el origen del alimento que le dará a su mascota. Una forma sencilla de buscar sobre el fabricante es a través de Internet. “Lo ideal es buscar si han hecho investigaciones o estudios al respecto, ver que pruebas tienen en cuanto a la calidad del alimento y la cobertura de los nutrientes que él necesita” explica Rivera.

Por otro lado, para los felinos es esencial que escoja un producto que tenga taurina: “la taurina es un aminoácido esencial para ellos, su cuerpo no lo produce, por eso debe estar en la dieta”, comenta Natalia Acosta, veterinaria con maestría en nutrición.

La experta también recomienda fijarse en el primer ingrediente que aparece en la bolsa o etiqueta de comida para gatos.”El primer ingrediente que aparece en la lista de la bolsa del producto es el que más va a contener el alimento. Entonces, se espera que sea una proteína animal, como salmón o pollo. Por eso, no es aconsejable que comience por subproducto o harina, maíz o trigo”, explica la experta.

Las marcas de comida para gato suelen utilizar etiquetas, dibujos y estrategias de publicidad que pueden hacer parecer que su producto es confiable. No obstante, los dibujos y las imágenes del producto deben ser irrelevantes a la hora de escoger la alimentación del felino. Lo más importante es leer la parte de la información nutricional y sus ingredientes.

Acosta también recomienda que busque un producto que contenga la menor cantidad posible de solla, maíz o trigo, porque estos alimentos no son propios de la necesidad de la especie.

Tip: Consulte siempre con el médico veterinario de su mascota y no olvide visitarlo regularmente.

