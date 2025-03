Estas son las razas de perros que no pueden viajar en un avión

Las aerolíneas establecen límites de peso y tamaño para los animales que pueden viajar en cabina.

Al momento de viajar con un perro, es importante que los dueños se informen sobre las regulaciones y restricciones que existen en cada aerolínea, para así evitar contratiempos y tener un buen viaje.

Usualmente, las aerolíneas tienen una reglamentación diferente frente al acceso de perros braquicéfalos o de manejo especial. En el caso de los primeros, se debe a un tema de salud. La gran mayoría de estos peludos son propensos a sufrir problemas respiratorios debido a sus características físicas (hocicos cortos y cráneos anchos).

“Las altas temperaturas en la bodega del avión pueden ser mortales para estos animales, ya que tienen dificultades para regular su temperatura corporal”, afirman los expertos de ECD Veterinaria .

Y con los perros de manejo especial obedece a un tema comportamental. Los especialistas aseguran que, por más entrenadas y socializadas que estén estas razas, no hay garantía de que se vaya a presentar alguna situación que afecte la seguridad de los pasajeros.

La aerolínea indica en su página web que no transporta mascotas menores de cuatro meses de edad, excepto en vuelos nacionales en Colombia.

Asimismo, establece que no traslada en bodega las siguientes razas braquiocefálicas y cruces de las mismas: Chinese Shar Pei, Boxer, Dogo de Burdeos, Bulldog, Bulldog inglés, Grifón Belga, Grifón de Bruselas, Petit Brabancon, Chin, Spaniel Japonés, Boston Terrier, Bulldog Francés, Spaniel Tibetano, Chinese Shar Pei, Boxer, Dogo de Burdeos, Spaniel Tibetano, Cavalier King Charles Spaniel, King Charles Spaniel, English Toy Spaniel, Pekinés, Pug y Doguillo. (Esto no aplica para cabina, aquí la normativa es diferente)

Avianca tampoco permite el transporte “de animales agresivos, peligrosos, o cuyo comportamiento inadecuado en entorno público genere riesgos de seguridad o de salubridad, ni sea un obstáculo para una eventual evacuación de emergencia a bordo”.

Al igual que Avianca , en Latam la persona solo puede viajar con su animal de compañía siempre y cuando tenga 4 meses.

Latam detalla en su página web que no lleva en la bodega del avión las siguientes razas: Affenpinscher, Boston Terrier, Bóxer, Bull Mastiff, Bulldog (todas las razas), Bully Americano, Chow Chow, Dogo de Burdeos, Grifón de Bruselas, Lhasa Apso, Mastín Inglés, Mastín Italiano (Cane Corso), Mastín Napolitano, Pekinés, Pitbull (todas las razas), Presa Canario (Dogo Canario), Pug o Carlino (todas las razas), Shar Pei, Shih Tzu, Spaniel Japonés (Chin), Spaniel Tibetano, Staffordshire Bull Terrier.

Cabe resaltar que los perros braquiocefálicos solo podrán ser aceptados para viajar en cabina siempre y cuando cumplan con todos los requisitos .

Wingo , a diferencia de Avianca o Latam , solo permite el transporte de perros y gatos en cabina, en bodega está prohibido.

Si bien la aerolínea no establece en su página web cuáles razas están prohibidas en cabina, sí resalta que el peso máximo por animal, incluyendo el guacal, no debe sobrepasar los diez kg (mascota + guacal) y deberá cumplir como máximo con las siguientes dimensiones: ancho: 33 cm, largo: 43 cm, alto: 25 cm.

Es decir, aquellas razas que no cumplan con estas características no pueden viajar. Esto no aplica para los perros de servicio o apoyo emocional.

Basta con dar un breve recorrido por la página web de Clic Air para enterarse de que no transportan razas braquiocefálicas ni perros guardianes . Sin embargo, no especifican si esta medida también aplica para los perros de servicio o apoyo emocional.

