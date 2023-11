Esterilización en Apartadó termina en tragedia: mueren cerca de 10 mascotas

Mascotas fallecen por esterilizaciones en Apartadó. Foto: Pexels

La Alcaldía de Apartadó, Antioquia, realizó entre el 13 y el 15 de noviembre una jornada de esterilización en la que se intervinieron cerca de 60 animales. Sin embargo, esta iniciativa terminó por ocasionar serias complicaciones, para la mitad de las mascotas operadas.

“Se me murieron dos perritas grandes y tengo mis gatos en cirugía. Fue una cosa muy grande y muy dolorosa para ellos. Estoy muy triste, no he parado de llorar”, relató una de las afectadas por estos hechos a El Colombiano.

Las denuncias aseguraron que son 10 los perros y gatos fallecidos, además de otros 20 que debieron recibir atención médica por las infecciones ocasionadas, entre otras afectaciones. Sin embargo, aún no se tienen cifras oficiales de cuántos animales fallecieron a causa de estos procedimientos con presuntas irregularidades.

“Estoy muy triste, no he parado de llorar. Es una masacre, un maltrato animal increíble con los animales con las patitas quebradas, seguro por cogerlos y hacerles fuerza para ponerles la anestesia”, agregó la afectada.

Entre los afectados estuvo un felino al que le aplicaron exceso de anestesia, por lo que tuvo un letargo de más de ocho horas. Al respecto, otro tutor que se vio afectado por la misma situación contó: “A mi gata la intervinieron a la 1:00 de la tarde y eran las 9:00 de la noche y apenas estaba reaccionando. No sé para qué le tomaban los datos si les daban anestesia de esa manera tan irresponsable, sin saber si se necesitaba esta dosis”.

Al conocer la cantidad de denuncias por perjuicios a los animales, la Alcaldía de Apartadó emitió un comunicado en que anunciaron la suspensión de la jornada de esterilización y que indagarían lo ocurrido, para corroborar qué había pasado.

“Las familias de los perros y gatos que han sufrido problemas de salud en sus mascotas pueden contactarse con funcionarios de la Secretaría de Salud para reportar cualquier situación o inquietud en el 314 8940010 o al correo salud@apartado.gov.co”, señalaron en el pronunciamiento.

En redes sociales, un usuario manifestó que “usan insumos de mala calidad, que no corresponden a los procedimientos que van a realizar, o en su defecto no llevan ni siquiera el personal idóneo para realizar procedimientos”. Del mismo modo, la comunidad se manifestará a través de un plantón frente a la alcaldía de Apartadó el viernes 1 de diciembre a las 10 a.m. en rechazo a lo sucedido.

Desde la Administración Municipal compartimos el comunicado a la opinión pública No. 17 - Acciones Preventivas Inmediatas en pro del Bienestar Animal.#CiudadLíder pic.twitter.com/wA6HTt9ceV — Alcaldía de Apartadó (@alcaldiapartado) November 26, 2023

