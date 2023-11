10 cosas que las personas no deberían hacer con sus gatos

Una de las cosas que nunca debería hacerle a un gato es educarlo a los golpes o gritos. Foto: Unsplash

Las personas con gatos saben que estos animales son increíbles, amorosos y supremamente inteligentes. Tener un minino puede ser una de las mejores decisiones de su vida, sin embargo, también implica una gran responsabilidad.

Zazie Todd, Ph.D., psicóloga, adiestradora certificada de perros y creadora del sitio web Companion Animal Psychology, en entrevista con Psychology Today, reveló 10 cosas que las personas nunca deberían hacer con sus gatos. ¡Tome nota!

1. No respetar las 5 libertades del animal.

Tener un gato es un compromiso para toda la vida. Usted debe velar por el bienestar, cuidado y salud de su animal de compañía. ¿Cómo saber si lo está haciendo bien? Cuando no incumple ninguna de sus 5 libertades:

Libre de hambre, sed y malnutrición.

Libre de molestias.

Libre de dolor, enfermedades y lesiones.

Libre de miedo y estrés.

Libre de expresar los comportamientos naturales de la especie.

2. No darle comida ni agua.

Esto es considerado como maltrato animal. Todos los animales necesitan comer. No prive a su gatito del alimento y mucho menos del líquido.

3. Ignorarlo.

Los gatos son animales curiosos por naturaleza y, a diferencia de lo que se cree, aman estar al lado de sus tutores. Por eso, no ignore a su minino y comparta tiempo de calidad con él.

Todd recomienda que reserve un espacio, todos los días, para jugar con su gatito y así él no sentirá solo. Además, puede conseguirle cajas de cartón, juguetes de caña o rascadores para que disfrute el tiempo mientras usted no está en casa.

4. Tener plantas tóxicas.

“No tenga plantas de interior ni flores que sean tóxicas para los gatos. Uno que mucha gente no conoce son los lirios. Se ven encantadores y huelen delicioso, pero desafortunadamente, los lirios son muy tóxicos para los gatos y pueden causar problemas renales graves”, dice la experta.

En este enlace puede consultar si una planta es tóxica para su gato: lista de plantas tóxicas y no tóxicas de la ASPCA.

5. Maltratarlo.

Nunca maltrate a su animal de compañía. Los gritos y los golpes nunca serán una buena solución. Esto solo hará que su gato le tenga miedo o intente defenderse o huir cada vez que lo vea.

El trato hacia los animales debería basarse en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado y la prevención del sufrimiento. Ellos, a diferencia de los humanos, no entienden la diferencia entre “correcto” e “incorrecto”.

6. Culparlo por no utilizar el arenero.

Los gatos son animales supremamente limpios y odian los espacios sucios. Si su felino ve el arenero sucio, lo más probable es que haga sus necesidades en otro espacio.

En algunas ocasiones, las personas también piensan que su gato hace esto porque se quiere vengar, pero no es así, incluso puede tratarse de un problema de salud.

7. No llevarlo al veterinario.

Esto es esencial para garantizar el bienestar y la salud del felino a largo plazo. La experta recomienda llevarlo, mínimo, dos veces al año para comprobar que todo está bien y descartar cualquier problema de salud.

Además, si usted nota un cambio de conducta en su gato – no maúlla, duerme más de lo normal, no come, no juega – es importante que lo lleve a consulta, puede que esté enfermo.

8. Molestarlo y no respetar sus límites.

Para evitar esto, es importante que entienda las necesidades, comportamientos y expresiones de su gato. Por ejemplo, si él está durmiendo, déjelo tranquilo y no lo moleste. Además, es muy importante que respete su espacio personal y no lo obligue a hacer cosas que no quiere y no le gustan.

9. Humanizarlo.

La mejor forma de demostrarle a su minino que lo quiere y lo respeta es dejando que se manifieste libremente y respetando lo que es: un gato.

10. Abandonarlo.

Los gatos abandonados sufren mucho. Ellos no conocen los peligros del exterior y pueden morir fácilmente o, en el peor de los casos, convertirse en un animal feral.

Por eso es importante que lo piense dos veces ante de adoptar un animal. Si siente que no está preparado, no adopte, puede ayudar de muchas otras maneras: bien sea donando o siendo voluntario en alguna fundación.

