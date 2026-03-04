Esterilizar a su mascota hoy puede salvar la vida de un animal en Córdoba: así funciona

Las lluvias de inicios de año provocaron el desbordamiento de ríos y amplias afectaciones en varias zonas de Córdoba. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

La clínica veterinaria Spikes, ubicada en Sabaneta, anunció el inicio de la campaña solidaria “Una cirugía aquí, una esperanza en Córdoba”, una iniciativa que busca apoyar a los animales afectados por las inundaciones registradas a comienzos de 2026 en el departamento de Córdoba.

La propuesta establece que, por cada esterilización realizada en su sede, el equipo médico practicará otra intervención en territorio cordobés. Así, cada procedimiento local se transforma en una acción directa de ayuda para los perros y gatos que quedaron en condición de vulnerabilidad tras la emergencia invernal.

Las lluvias de inicios de año provocaron el desbordamiento de ríos y amplias afectaciones en varias zonas de Córdoba, dejando familias damnificadas y numerosas mascotas expuestas al abandono.

Frente a este panorama, la campaña busca contribuir al control poblacional y reducir el riesgo de camadas no deseadas, una problemática que suele agravarse después de este tipo de desastres.

Información de las jornadas:

Fechas: 6, 13 y 20 de marzo.

Cupos: Limitados.

Agendamiento: Mensaje directo a través de las redes sociales de la Fundación Esperanza (@fun_dacionesperanza) y de la clínica (@spikesvet).

Con esta iniciativa, la clínica invita a la comunidad a asumir la esterilización como un acto de responsabilidad compartida, permitiendo que cada procedimiento realizado en Antioquia se traduzca en una nueva oportunidad de bienestar para una mascota en el corazón de Córdoba.

