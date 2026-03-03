Adoptaron a Chico y lo devolvieron en 48 horas: “La adopción no es un juego”

Chico es descrito como un perro amoroso, noble, juicioso y agradecido. Foto: @fundacionsanroque

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fundación San Roque Lucila Carmona, organización sin animo de lucro que rescata y cuida animales en condición de vulnerabilidad, dio a conocer a través de sus redes sociales (@fundacionsanroque) el caso de Chico, un perrito criollo que había sido adoptado y que fue devuelvo al refugio apenas 48 horas después.

Según la publicación, la familia que lo recibió argumentó estar “sintiendo un rechazo por tener animales debido a una situación pasada que vivieron”. La decisión implicó que el animal regresara a la fundación tan solo dos días después de haber iniciado lo que se esperaba fuera su hogar definitivo.

Desde la organización, ubicada en Subachoque, Cundinamarca, expresaron su frustración ante lo que califican como una adopción asumida sin la preparación necesaria.

“¿Y ahora qué le decimos a Chico? ¿Que otra vez lo abandonaron? Estamos cansados. Cansados de que vean la adopción como si fuera un juego, como si fuera algo que se prueba y se devuelve. Los perros no son objetos. No son terapias temporales. No son experimentos emocionales.”, señaló la fundación en su cuenta de Instagram.

La organización explicó que, además de verificar condiciones como espacio, tiempo, recursos económicos y disposición para el cuidado, cada vez se hace más evidente la necesidad de que los adoptantes estén emocionalmente preparados. “Si no han sanado situaciones del pasado o no están listos, primero trabajen en ustedes. No lastimen a seres inocentes en el proceso”, manifestaron.

Chico es descrito como un perro amoroso, noble, juicioso y agradecido. Sin embargo, ahora vuelve a empezar desde cero. Para la fundación, el caso refleja las decisiones impulsivas que terminan afectando la estabilidad emocional de los animales rescatados, una problemática que se ha vuelto cada vez más recurrente.

Actualmente, la organización busca una familia “verdaderamente responsable, comprometida y estable” que pueda ofrecerle a Chico un hogar definitivo. Las personas interesadas pueden comunicarse directamente a través de las redes sociales de la Fundación San Roque Lucila Carmona @fundacionsanroque.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱