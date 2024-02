Estos son los animales prohibidos como mascotas en España

Este sería uno de los animales que no podría tener en España, a menos de que tramite el permiso del gobierno. Foto: Cortesía Fundación Loros

Desde que empezó este 2024, entró en vigor la nueva ley implantada en el Boletín Oficial de España. Aunque esto se hizo pensando en los derechos y el bienestar de los animales, el tema ha causado controversias desde que llegó al Congreso.

Esta normativa es reconocida como la Ley de Bienestar Animal y como su propio nombre lo indica, es una forma en la que se espera luchar contra el maltrato animal en todas sus vertientes y que, entre otras cosas, incluye una lista de mascotas que nadie podrá tener en casa.

Algunos de estos animales prohibidos son muy comunes en las familias españolas, sobre todo en aquellas en las que hay niños. Pues, son mascotas consideradas como las favoritas de muchos pequeños, al punto que suelen pedirlas como regalo de navidad o cumpleaños.

Esté tranquilo, en esta norma no están los perros, ni los gatos. Pero sí hay restricciones sobre otros especímenes. A continuación, conozca aquellos animales que no podrán estar en la casa de los españoles de ahora en adelante, según la ley:

Cerdos vietnamitas

Erizos

Reptiles exóticos : iguanas, lagartos, camaleones, serpientes.

Tortugas de cualquier tipo, ya que pueden transmitir enfermedades

Arañas

Peces exóticos

Mapaches y visones americanos

Aves : tampoco habrá espacio para tener cotorras, gapornis, periquitos, loros o cualquier otra especie internacional, por no ser autóctonas en España y por peligro de causar problemas en el ecosistema de las ciudades (como plagas).

Conejos y roedores: ya no se podrá tener en casa como mascotas ni cobayas, ni chinchillas, ni ratones, ni hámsters, ya que, según lo expuesto en la ley, su carácter invasor hace imposible que sea fácil controlar su reproducción

Estas medidas fueron tomadas para preservar el equilibrio del medio ambiente, ya que hay ciertos animales no autóctonos que podrían ponerlo en peligro por diferentes razones. Por ejemplo, porque tienen requerimientos específicos tanto ecológicos, como etológicos y fisiológicos que no son fáciles de cubrir y, por ende, no se puede garantizar su bienestar.

En caso de que un ciudadano ya tenga a uno de estos animales como mascota, deberá registrarlo y ponerse en contacto con las autoridades competentes de cada comunidad autónoma. Una vez esto esté hecho, el dueño de la criatura recibirá una autorización para cuidar de ella hasta la muerte.

Quien no siga el protocolo, puede enfrentar penas de cárcel y multas que pueden ir de cerca de $ 2 millones hasta $ 840 millones, dependiendo del caso y la circunstancia.

