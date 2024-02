Estos son los tipos de personas que les desagradan a los perros

Estas mascotas, al igual que las personas, tienden a demostrar preferencias al momento de relacionarse con los demás. Foto: Unsplash

Los perros son animales inteligentes, leales, cariñosos y muy amorosos, capaces de crear vínculos profundos con las personas a su alrededor. No obstante, según explican los expertos en conducta canina, estas mascotas, al igual que las personas, tienden a demostrar preferencias al momento de relacionarse con los demás. Incluso algunos afirman que los peludos pueden experimentar sentimientos negativos ante ciertos comportamientos. Por esta razón, no todas las personas son de su agrado.

Felipe Vázquez Montoto, veterinario español del Centro CatDog, le explicó al portal de cuidado animal ‘Wamiz’ que los perros tienen conductas parecidas a las del ser humano: “A los perros les ocurre lo mismo que a las personas. Hay gente que te cae mejor y otra que te cae peor. Pues a ellos igual. A los perros hay personas que no les resultan simpáticas, por así decirlo y por eso les ladran”.

La socialización, los traumas y la ansiedad también son tres factores esenciales para determinar por qué un perro tiene mayor afinidad con una persona y no con otra. Esto se debe a que los períodos de crianza en los cachorros son momentos esenciales para construir conexiones positivas con cualquier persona o animal, por lo que aquellos peludos que no experimentan adecuadamente esta fase de su vida corren el riesgo de desarrollar miedo y desconfianza hacia los humanos.

Por otro lado, eventos traumáticos, como el maltrato, pueden provocar que los perros adquieran miedo hacia las personas. Otro factor común que genera miedo son los cambios en el entorno, como la mudanza, la llegada de una nueva persona a la familia o la partida de un ser querido, que les puede generar ansiedad. Ante estos sentimientos, es probable que los caninos eviten acercarse a otras personas.

Personas agresivas

Los perros, al igual que los demás animales, no responden bien a las conductas violentas de las personas. El miedo puede hacer que se sientan inseguros y estresados. Por lo general, los dueños que corrigen a sus mascotas con actos agresivos solo consiguen que este les tenga temor y les muestre un rechazo profundo. Lo mejor es buscar otras maneras de educarlo y solicitar la ayuda de un experto como un veterinario, etólogo o entrenador.

Personas ruidosas

Los oídos de los perros son mucho más desarrollados, sensibles y potentes que los de los humanos. Por esta razón, ruidos fuertes como los rayos, los estruendos, la pólvora, los gritos o la música a todo volumen no solo no les gusta, sino que además les genera miedo, estrés y ansiedad. En algunas ocasiones, las personas que gritan o que escuchan música a altos niveles no les suele agradar a estos animales de compañía.

Personas que los ignoran

Los perros son animales sociales por naturaleza. Buscan y necesitan compañía para conseguir una estabilidad, asegurar su supervivencia y, por lo tanto, alcanzar su bienestar. Además, requieren de los cuidados, la atención y el amor de sus cuidadores. Por esta razón, las personas que suelen mostrarse apáticas, indiferentes e insensibles no son del agrado de ellos.

