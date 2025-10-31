Logo El Espectador
Estos veterinarios recorren el país esterilizando animales: próxima jornada en Bogotá

Durante octubre, la organización Doc Pet’s realizó más de 1.500 esterilizaciones en distintas regiones del país. Ahora, su equipo médico se prepara para una nueva jornada gratuita en Ciudad Bolívar, Bogotá, con el objetivo de seguir combatiendo la sobrepoblación animal.

31 de octubre de 2025 - 01:49 a. m.
Equipo de Doc Pet’s durante una de las jornadas de esterilización.
Foto: @docpets_umq
Durante el mes de octubre, la organización Doc Pet’s, conformada por médicos veterinarios colombianos, realizó más de 1.500 esterilizaciones en perros y gatos de comunidades vulnerables en distintas regiones del país, entre ellas Bogotá, Girardot, Atlántico, Aguachica, La Vega, Chía y Tolima. Las jornadas, que buscan reducir la sobrepoblación animal y mejorar la calidad de vida de los animales de compañía y en condición de calle, contaron con el apoyo de fundaciones locales y ciudadanos que apadrinaron parte de las cirugías.

Según indicaron, solo en la región Caribe, el equipo médico esterilizó a más de 700 animales, en jornadas que se extendieron hasta el municipio de Ponedera, Atlántico, donde también participaron voluntarios y rescatistas locales.

Desde la organización destacaron el esfuerzo del personal veterinario, que trabajó incansablemente para atender a cada paciente con el mayor cuidado, y agradecieron el respaldo de las personas y entidades que contribuyeron con donaciones para hacer posible las intervenciones.

“Fue un trabajo conjunto admirable. Aunque no alcanzamos a recaudar la totalidad de los fondos, cada aporte fue vital para hacer esto realidad”, señalaron desde sus redes sociales. Desde Doc Pet’s también extendieron su agradecimiento a las fundaciones aliadas y a las personas que apadrinaron cirugías, haciendo posible que cientos de animales recibieran atención médica oportuna.

La organización continúa recorriendo el país con jornadas masivas de esterilización y campañas educativas sobre bienestar animal. Como parte de su agenda, anunciaron una nueva jornada el próximo 24 de noviembre en Ciudad Bolívar, Bogotá, a la cual invitan a sumarse a quienes deseen apoyar o colaborar.

Para más información o donaciones las personas pueden comunicarse al número 321 480 1432 o a través de las reedes sociales: @docpets_umq.

“Cada cirugía es una vida salvada y un paso más hacia un país con menos abandono y más empatía”, concluyó la organización.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

