Durante el mes de octubre, la organización Doc Pet’s, conformada por médicos veterinarios colombianos, realizó más de 1.500 esterilizaciones en perros y gatos de comunidades vulnerables en distintas regiones del país, entre ellas Bogotá, Girardot, Atlántico, Aguachica, La Vega, Chía y Tolima. Las jornadas, que buscan reducir la sobrepoblación animal y mejorar la calidad de vida de los animales de compañía y en condición de calle, contaron con el apoyo de fundaciones locales y ciudadanos que apadrinaron parte de las cirugías.

Según indicaron, solo en la región Caribe, el equipo médico esterilizó a más de 700 animales, en jornadas que se extendieron hasta el municipio de Ponedera, Atlántico, donde también participaron voluntarios y rescatistas locales.

Desde la organización destacaron el esfuerzo del personal veterinario, que trabajó incansablemente para atender a cada paciente con el mayor cuidado, y agradecieron el respaldo de las personas y entidades que contribuyeron con donaciones para hacer posible las intervenciones.

“Fue un trabajo conjunto admirable. Aunque no alcanzamos a recaudar la totalidad de los fondos, cada aporte fue vital para hacer esto realidad”, señalaron desde sus redes sociales. Desde Doc Pet’s también extendieron su agradecimiento a las fundaciones aliadas y a las personas que apadrinaron cirugías, haciendo posible que cientos de animales recibieran atención médica oportuna.

La organización continúa recorriendo el país con jornadas masivas de esterilización y campañas educativas sobre bienestar animal. Como parte de su agenda, anunciaron una nueva jornada el próximo 24 de noviembre en Ciudad Bolívar, Bogotá, a la cual invitan a sumarse a quienes deseen apoyar o colaborar.

Para más información o donaciones las personas pueden comunicarse al número 321 480 1432 o a través de las reedes sociales: @docpets_umq.

“Cada cirugía es una vida salvada y un paso más hacia un país con menos abandono y más empatía”, concluyó la organización.

