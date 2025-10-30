Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Perros criollos tendrán su propio concurso de belleza en Medellín

Este certamen, que ha tenido sus versiones en Bogotá, llega ahora a Medellín para rendir homenaje a los perros criollos y mestizos, destacando su belleza única, su carisma y la autenticidad que los hace tan especiales.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
30 de octubre de 2025 - 06:46 p. m.
El concurso “Mi Criollo Más Bello” llega a Medellín para celebrar la diversidad y el encanto de los perros mestizos.
El concurso “Mi Criollo Más Bello” llega a Medellín para celebrar la diversidad y el encanto de los perros mestizos.
Foto: Freepik
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Revista Mascotas&Co anunció recientemente la llegada a Medellín del concurso “Mi Criollo Más Bello 2025”, un evento que por primera vez se realizará fuera de Bogotá y que promete llenar de alegría, ternura y orgullo el Centro de Convenciones Plaza Mayor durante Expopet Medellín, los días 22 y 23 de noviembre desde las 10:00 a. m.

El certamen, que ha cautivado a cientos de amantes de los animales en la capital del país, busca rendir homenaje a los perros criollos y mestizos, reconociendo su belleza única, su carisma y la autenticidad que los hace tan especiales. “Este concurso nació para demostrar que todos los perros son bellos, sin importar su raza o procedencia. Queremos celebrar la diversidad canina y fomentar la adopción responsable”, afirmaron desde Mascotas&Co.

Vínculos relacionados

Actor de Caramelo adoptó a perrito de tres patas que conoció durante el rodaje
Perrita hizo historia al acompañar a una víctima de violencia de género en juicio
Rescatan a los dos gatos que vivían con el agresor de la perrita Samanta en Bogotá

La dinámica de participación es sencilla. Los interesados deben llenar el formulario disponible en la página oficial del concurso (revistamascotasyco.com) y realizar una consignación de $10.000 pesos. Una vez completado el registro, los concursantes recibirán la confirmación y los detalles logísticos a través de WhatsApp.

El evento contará con varias categorías según la edad y tipo de participante: Cachorros (de 5 meses a 1 año), Adultos (de 1 a 7 años) y Senior (más de 7 años). Además, se distinguirá entre perros 100 % criollos y aquellos con cruces o características de raza.

De acuerdo con los organizadores, los ganadores de “Mi Criollo Más Bello Medellín 2025” recibirán premios entregados por los patrocinadores del concurso, junto con una medalla conmemorativa. Pero el mayor reconocimiento será para los llamados “Súper Criollos”, quienes se convertirán en los modelos de portada de la próxima edición de la Revista Mascotas&Co.

La organización recordó que al participar, los concursantes aceptan los términos y condiciones del concurso, que establecen que los premios no son transferibles ni redimibles en dinero y que las mascotas ganadoras serán fotografiadas para fines promocionales.

Medellín se prepara, así, para celebrar a esos compañeros de cuatro patas que, sin necesidad de pedigree, conquistan corazones con su alegría y nobleza.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Perros criollos

Expopet Medellín

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.