Perros criollos tendrán su propio concurso de belleza en Medellín

El concurso “Mi Criollo Más Bello” llega a Medellín para celebrar la diversidad y el encanto de los perros mestizos. Foto: Freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Revista Mascotas&Co anunció recientemente la llegada a Medellín del concurso “Mi Criollo Más Bello 2025”, un evento que por primera vez se realizará fuera de Bogotá y que promete llenar de alegría, ternura y orgullo el Centro de Convenciones Plaza Mayor durante Expopet Medellín, los días 22 y 23 de noviembre desde las 10:00 a. m.

El certamen, que ha cautivado a cientos de amantes de los animales en la capital del país, busca rendir homenaje a los perros criollos y mestizos, reconociendo su belleza única, su carisma y la autenticidad que los hace tan especiales. “Este concurso nació para demostrar que todos los perros son bellos, sin importar su raza o procedencia. Queremos celebrar la diversidad canina y fomentar la adopción responsable”, afirmaron desde Mascotas&Co.

La dinámica de participación es sencilla. Los interesados deben llenar el formulario disponible en la página oficial del concurso (revistamascotasyco.com) y realizar una consignación de $10.000 pesos. Una vez completado el registro, los concursantes recibirán la confirmación y los detalles logísticos a través de WhatsApp.

El evento contará con varias categorías según la edad y tipo de participante: Cachorros (de 5 meses a 1 año), Adultos (de 1 a 7 años) y Senior (más de 7 años). Además, se distinguirá entre perros 100 % criollos y aquellos con cruces o características de raza.

De acuerdo con los organizadores, los ganadores de “Mi Criollo Más Bello Medellín 2025” recibirán premios entregados por los patrocinadores del concurso, junto con una medalla conmemorativa. Pero el mayor reconocimiento será para los llamados “Súper Criollos”, quienes se convertirán en los modelos de portada de la próxima edición de la Revista Mascotas&Co.

La organización recordó que al participar, los concursantes aceptan los términos y condiciones del concurso, que establecen que los premios no son transferibles ni redimibles en dinero y que las mascotas ganadoras serán fotografiadas para fines promocionales.

Medellín se prepara, así, para celebrar a esos compañeros de cuatro patas que, sin necesidad de pedigree, conquistan corazones con su alegría y nobleza.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱