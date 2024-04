Feria del libro de Bogotá 2024: ¿puedo llevar a mi mascota?

Los horarios serán de la siguiente forma: miércoles, 17 de abril: 12:00 m. a 7:00 p.m; lunes a jueves: 10:00 a.m. a 7:00 p.m; viernes, sábado y festivos: 10:00 a.m. a 8:00 p.m; último domingo de Feria (28 de abril): 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Sin embargo, los horarios de las taquillas serán diferentes: de lunes a jueves: 9:00 a.m. a 7:00 p.m; viernes y sábado: 9:00 a.m. a 8:00 p.m; último domingo de Feria: 9:00 a.m. a 8:00 p.m; y lunes festivo: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.