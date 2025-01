Fundación Rescátame Bogotá responde acusaciones por presunto maltrato animal

La directora, quien llegó a Colombia en 2016 después de vivir 14 años en Canadá, compartió cómo comenzó su labor en el rescate animal. Foto: Patricia Lara Salive

La Fundación Rescátame Bogotá, dedicada al rescate, rehabilitación y reubicación de animales en situación de abandono y maltrato, ha estado en el centro de la controversia en las últimas semanas, luego de la divulgación de un video en redes sociales y los testimonios de otras fundaciones.

Esto ha dado lugar a una serie de acusaciones en su contra, que incluyen maltrato animal, funcionamiento como criadero, comercialización de animales y uso indebido de las donaciones.

En el video, grabado hace más de dos años, se puede ver a varios perros involucrados en una pelea, mientras la directora de la fundación, Patricia Lara, utiliza un lenguaje fuerte en medio de la situación. Aunque algunos usuarios interpretaron estas imágenes como un indicio de maltrato animal, Lara ha respondido a las críticas, ofreciendo una explicación detallada y defendiendo tanto su trabajo como el de su equipo.

La directora, quien llegó a Colombia en 2016 después de vivir 14 años en Canadá, compartió cómo comenzó su labor en el rescate animal. “Desde que vivía en Canadá, me involucré en el rescate de animales, pero fue cuando regresé a Colombia que decidí quedarme y abrir mi propia fundación. Comencé con 17 perros y desde entonces no he parado”, explicó. En 2017, Lara fundó oficialmente Rescátame Bogotá, que ha rescatado y rehabilitado más de 3.000 animales desde entonces.

Actualmente, la fundación, ubicada en la vereda San José de La Calera, cuenta con 41 animales disponibles para adopción, dos empleados y varios voluntarios. Además, en su página web se puede consultar la documentación legal de la organización, incluyendo su inscripción en la Cámara de Comercio de Bogotá, representantes legales y RUT.

Sin embargo, el video viral ha reavivado críticas sobre la forma en que se gestionan ciertos casos. En las imágenes, los perros involucrados en la pelea parecen estar en una situación de peligro, lo que llevó a algunos a cuestionar las prácticas de la organización. Lara defiende su manejo de la situación, asegurando que el video fue grabado en un momento de extrema angustia.

“Estábamos tratando de evitar que uno de los perros fuera gravemente herido por los otros. En ningún momento agredí a los animales, solo intentaba controlar la situación. Fue un momento de mucha tensión, y aunque las palabras que se escuchan no son justificables, reflejan la frustración del momento”, explicó.

Además, Lara destacó que el video fue grabado hace más de dos años y que su difusión reciente parece tener malas intenciones. “No sabía que ese video existía, y al ser publicado dos años después, parece que la intención era hacerme daño. La persona que lo publicó tiene una relación conmigo desde el principio, pero sus acciones parecen tener otro fin”, señaló, refiriéndose a un colaborador de la fundación.

La controversia ha afectado la imagen de la fundación, especialmente debido a que algunas organizaciones, incluidas otras entidades de rescate, se han sumado a los presuntos ataques. Patricia Lara comentó que, por lo general, la fundación ha mantenido buenas relaciones, pero ahora se ha visto atacada de forma injustificada.

“Nunca hemos tenido problemas con otras fundaciones. Siempre nos hemos enfocado en nuestra labor y nunca nos hemos entrometido en los asuntos de los demás. Pero ahora, de forma inesperada, hemos sido atacados de manera feroz y sin fundamentos”, señaló.

La situación también ha afectado las donaciones y el apoyo que recibe la fundación. Un aspecto particularmente sensible ha sido la decisión de Laika Mascotas, una empresa colombiana que previamente colaboraba con la fundación, de suspender su apoyo. “Laika nos envió un correo diciendo que ya no nos seguiría ayudando”, explicó Patricia. Aunque desde el principio todo estuvo en regla, la controversia generada por el video cambió la postura de la empresa.

En este contexto, Lara enfatizó que siempre ha sido transparente con los procesos de la fundación y que todos los recursos recibidos se destinan exclusivamente a la rehabilitación y cuidado de los animales.

“Hemos ayudado a más de 3.000 animales y nunca hemos tenido problemas con ninguna otra fundación. Nuestra transparencia está a la vista: publicamos todos nuestros informes financieros y de gestión. Sabemos que eso es lo que realmente importa, y a pesar de las críticas, seguimos adelante”, concluyó Lara.

Además, expresó su frustración por los ataques que han afectado la imagen de la fundación. “Es muy difícil pensar en cerrar la fundación después de todo lo que hemos logrado. Hemos ayudado a miles de animales, y ver que otros se aprovechan de una situación para hacer daño, sin conocer realmente lo que hacemos, es devastador. La gente no se toma el tiempo para investigar, solo repiten lo que otros dicen”, comentó. También destacó el apoyo que han recibido de las personas que realmente conocen su trabajo.

Junto con el video, cuatro fundaciones de la ciudad, entre ellas Patrulla Criolla y DogsandHugs, han emitido declaraciones donde acusan a Rescátame Bogotá de operar como un criadero y utilizar la palabra “fundación” como fachada para fines lucrativos. Patricia rechazó estas acusaciones, afirmando que se trata solo de insinuaciones infundadas cuando se habla de su supuesta vinculación con actividades comerciales.

“Nos han acusado de ser un criadero disfrazado, pero eso no es cierto. Nosotros rescatamos animales, los rehabilitamos y los damos en adopción. No vendemos perros. Toda la recaudación se destina a los gastos veterinarios de los animales”, explicó.

En una conversación con El Espectador, Ricardo Montoya, uno de los voluntarios que se unió a la fundación en mayo de 2023, relató su experiencia tras adoptar a su perrita Cocoa. Montoya explicó que, tras el proceso de adopción, se concientizó sobre la dura realidad que enfrentan los animales rescatados, motivo por el cual comenzó a realizar donaciones mensuales y a colaborar estrechamente con Lara en la fundación.

“Ellos se preocupan por los animales, los procesos de adopción son detallados y saben cuáles hogares son aptos para adoptar. Los animales están bien cuidados y la fundación tiene buenas instalaciones”, afirmó.

Respecto a las acusaciones de que la fundación solicita donaciones excesivas por los animales adoptados, Jackson Quintero, quien adoptó un pastor alemán en la semana de Navidad, aclaró que realizó un pago, pero este fue destinado directamente a la veterinaria que atendió a la perrita durante su proceso de adopción.

En relación con este tema, Lara resaltó que los perros de raza que están en adopción son rescatados de criaderos ilegales y llegan a la fundación en edades adultas, sin ningún fin lucrativo.

A pesar de que la situación sigue siendo un tema de discusión en redes sociales y en el ámbito del rescate animal en Colombia, Patricia Lara y su equipo siguen adelante con su labor, decididos a mantener su enfoque en el bienestar de los animales. Aseguran que lo más importante para ellos es la tranquilidad de saber que están haciendo las cosas bien, aunque reconocen cómo las acusaciones han afectado su trabajo.

