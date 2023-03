Gallina rompe el Récord Guinness y se convierte en la más vieja del mundo

La gallina tiene una hija llamada Millie que tiene 15 años de edad. Foto: Guinness World Records

Hace un mes, la entidad de los Guinness World Records anunció un nuevo logro para los animales: Bobi, un mastín del Alentejo, fue reconocido como el perro más viejo de la historia, con una edad de 30 años y 267 días. El día de ayer, la página de la misma institución publicó una nueva distinción: en esta ocasión, le tocó a Peanut, quien fue catalogada como el ave de corral más longeva en la actualidad.

Peanut nació en la primavera de 2002, por lo que tiene, al menos, 20 años y 305 días para la fecha del 2 de marzo de 2023. Cabe resaltar que la esperanza de vida de los pollos varía ampliamente, con un promedio de alrededor de 5 a 10 años.

Si bien su edad es impresionante, a esta ave todavía le falta bastante para convertirse en el pollo más viejo de la historia, pues este puesto fue ocupado por Muffy, un Red Quill Muffed American Game que vivió hasta la edad de 23 años y 152 días. El animal nació en 1989, en Estados Unidos, y murió en 2012.

La dueña de Peanut es una bibliotecaria jubilada llamada Marsi Darwin, quien aseguró que su mascota ha sido una luchadora desde una edad temprana, pues logró sobrevivir a la muerte después de ser abandonada por su madre antes de salir del cascarón. “Ha disfrutado de una buena salud vigorosa durante toda su vida [...] viviendo más que muchos de sus hijos, así como a sus padres y a bastantes perros, gatos y amigos emplumados”, le comentó la dueña de la gallina a los Récord Guinness.

Cuando encontró el nido frío, Marsi tomó los huevos y se dirigió a un estanque para arrojarlos. No obstante, antes de lanzarlos, escuchó un piar: “Creo que Peanut tenía un fuerte instinto de supervivencia para ‘llamarme’”, comentó la mujer.

Darwin y Peanut han mantenido un fuerte vínculo desde su nacimiento. La gallina vivió un tiempo en una jaula de loros ubicada en el comedor del hogar. Tiempo después, habitó en el gallinero, con el resto de pollos. De hecho, esta gallina solo tuvo huevos hasta que cumplió 8 años, lo que supera en tres años el promedio de vida de los pollos. La madre de Peanut nunca la aceptó como cría.

Su dueña asegura que su rutina diaria consiste en dormir y comer bastante. Esta gallina pasa inviernos en el interior del hogar, en donde comparte una jaula con su hija de 15 años llamada Millie.

Peanut siempre responde a su nombre, por lo que las personas suelen impresionarse por su inteligencia. Marsi la describe como “cariñosa y luchadora”.

Su dueña considera que la clave para tener un pollo que logre vivir bastantes años es asegurarse de que hagan ejercicio y se alimenten con una dieta saludable. Marsi agrega tabletas trituradas de vitamina D al yogur de su gallina y ocasionalmente le da frutas y verduras frescas.

