¿Cada cuánto se debe bañar a un perro?

Si su perro ha estado haciendo mucho ejercicio, un buen baño le generará un gran placer. Foto: Pexels

La higiene en nuestro animal de compañía es súper importante. Al igual que nos preocupamos por su alimentación y salud, es vital que empecemos a prestar atención a otros cuidados como, por ejemplo, el baño.

La higiene de los perros no debe ser tan exhaustiva que la nuestra. ¿La razón? Los humanos nos bañamos todos los días y si llegamos a hacer lo mismo con nuestro perro, este podría presentar problemas en su piel y pelaje. Y sabemos que nadie quiere eso en su animal. Por eso, en La Red Zoocial le contamos todo lo que debe saber sobre el baño en un perro.

Si nota que se siente muy acalorado.

Si está sucio o lleno de barro.

Si fue a la playa o al río.

Si ha estado en contacto con sustancias tóxicas.

Si tiene un mal olor.

Eso depende de cada animal, del estado de salud, de su raza, de su tamaño, de su ambiente o de si tiende a tener un mal olor siempre.

Tenga presente que lo más recomendable es bañar a su perro, máximo, una vez al mes. El Instituto Purina asegura que con dos veces al año sería más que suficiente mientras que otros perros por su ritmo de vida pueden necesitarlo cada tres meses. NO abuse de bañarlo cada día, ni cada semana, ni cada 15 días, esta práctica es absolutamente desaconsejable para el animal. Como le contamos antes, un exceso de higiene hace que su piel se vuelva vulnerable y no esté suficientemente protegida ante problemas dérmicos. Ellos no son iguales que nosotros, sus necesidades son distintas.

Si su perro es muy enérgico y mantiene sucio todo el día, o lo bañó el martes y el jueves se ensució por completo, no se preocupe, para eso existen las toallitas húmedas o los trapos mojados, puede hacer uso de ellos y limpiarlo. Además, recuerde que cepillar su pelaje (no interesa si es largo, medio o corto), ayudará a que el baño no sea tan urgente.

Los veterinarios aconsejan que a un perro se le debe bañar después de los 3 meses. A esta edad, el animal contará con su esquema de vacunación completo y así evitará algunas enfermedades.

Sin embargo, si en un caso extremo usted necesita bañarlo, lo aconsejable es que no lo haga con agua, sino con pañitos húmedos (así no tiene necesidad de mojarlo).

La temperatura ni muy caliente ni muy fría, el animal le indicará si está cómodo.

Como es su primera vez, lo aconsejable es que sea una tina con un tapete antideslizante para que el animal se sienta más seguro.

Es muy importante el champú y el jabón. No utilice cualquiera, sino que acuda con un experto y él le recomendará lo mejor para su animal.

Al finalizar procure secarlo muy bien y que el agua no le entre al ojo ni al oído, pues puede ocasionar irritaciones y algunas infecciones como la otitis.

Es necesario realizar un diagnóstico con un veterinario, porque cada tratamiento requerirá de una solución distinta. No obstante, estos son algunos consejos para tratar esta problemática según los síntomas y causas más comunes.

1) Fijarse en la intensidad del olor

Es común que los animales tengan un aroma característico. No obstante, si el hedor de su perro es demasiado fuerte, es aconsejable llevarlo al veterinario, porque esto podría significar problemas de salud, como fallos renales e incluso la diabetes.

2) Exprimir las glándulas anales

Una solución para esta problemática es llevar a su perro a la peluquería o al veterinario, en donde le pueden exprimir sus glándulas. No obstante, si su perro no tiene problema de mal olor continuo en esta zona, no es necesario exprimirlas de forma regular.

3) Infecciones en la piel

Si nota que las patas del animal están demasiado húmedas, o si su barriga tiene granos o cáscaras rojas, la piel puede tener alguna enfermedad. Para esto, es necesario utilizar un champú medicado recomendado por su veterinario de confianza.

4) Mal aliento

Usar las pastas de dientes exclusivas para perros que existen en el mercado.

5) Utilizar champús especiales para perro

El baño excesivo para los canes puede incrementar su mal olor. Por ello, es importante utilizar productos especializados para su piel, porque la grasa que ellos producen es distinta a la de los seres humanos.

6) Medicamentos específicos para la infección de oído

Si usted huele las orejas de su mascota y estas tienen un aroma agrio o contienen suciedad de color amarilla o café, puede estar siendo presa de bacterias u hongos que están creciendo en su cuerpo. Es recomendable que un veterinario recete medicamentos para estas condiciones, porque, en este caso, los remedios caseros pueden empeorar la otitis o los hongos en sus orejas.

