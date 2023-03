Gatos tricolor: curiosidades, características y datos sobre estos felinos

Debido a que los felinos tricolores no pertenecen a una raza en específico, sus rasgos de personalidad no suelen parecerse entre sí. Foto: Unsplash

Estos animales, también conocidos como “gatos calicó” o “gatos carey”, son reconocidos por tener un pelaje con varias combinaciones de colores. No obstante, contrariamente a lo que la mayoría de personas piensan, ellos no pertenecen a una raza en específico. Este nombre simplemente se refiere a los gatos que tienen un patrón de pelaje particular, por lo que distintas especies de felinos, como los maine coon o los gatos siberianos, pueden entrar en su catálogo.

Los gatos tricolor son separados en tres familias distintas, divididas por sus variaciones de color: gatos calicó, carey y los gatos atigrados. Estos tres tipos de mininos suelen ser confundidos con los gatos quimera, que son aquellos que tienen dos colores de pelaje distinto: por ejemplo, pueden tener la mitad del cuerpo negro y la otra mitad naranja. Esto también puede verse representado en parches de color en su piel. No obstante, algunos felinos quimera pueden verse completamente normales en su superficie.

Los calicó tienen una mutación genética que hace que su pelaje tenga múltiples colores. Suelen estar compuestos, principalmente, por tonos blancos y manchas naranjas, negras o grises. El color blanco normalmente aparece de forma predominante en su pecho, vientre y barbilla.

Según La Vanguardia, la inmensa mayoría de estos felinos son hembras. Este se debe a que un gato macho tiene cromosoma XY y un gato hembra tiene cromosoma XX. Debido a que el tono de color anaranjado proviene del cromosoma X, transmitido por la madre, es más común encontrar hembras calicó.

El portal Lets get pet afirma que los felinos carey tienen una mezcla de color asimétrica. A diferencia de los gatos calicó, el pelaje blanco no es tan común en su piel. Sus otros colores suelen ser más claros, en comparación con los que se encuentran en los otros felinos tricolor. El negro suele ser el color predominante en ellos. Además, sus manchas suelen estar dispersas en su pelaje como una paleta de color hecha por un pintor. De hecho, la razón por la que se les llama “carey” es porque su pelaje se asemeja a la coloración de la tortuga carey.

Por último, los felinos atigrados, también conocidos como “tabby”, tienen un pelaje de base blanca, con manchas suavizadas: gris, naranja claro, crema o beicon. Varios de ellos surgieron de forma natural, mientras que otros nacieron gracias a cruces realizados por los seres humanos, quienes buscaban brindarles un aspecto salvaje. Algunas de las razas que tienen este característico pelaje son: el bobtail americano, el toyger y el gato europeo.

Debido a que los felinos tricolores no pertenecen a una raza en específico, sus rasgos de personalidad no suelen parecerse entre sí. Por ello, su temperamento suele depender bastante de la socialización que recibieron por parte de sus propietarios, su entrenamiento y el ambiente en el que crezcan.

