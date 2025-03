¿A los gatos les gusta estar solos o acompañados? Quizá esto no lo sabía

No deje solo a su gato por más de 24 horas. Foto: Unsplash

Muchas personas creen que los gatos son solitarios por naturaleza y que no necesitan tanta compañía y atención como los perros. Su comportamiento independiente, su capacidad de entretenerse solos y su gusto por descansar en lugares silenciosos y alejados refuerzan esta idea. Sin embargo, esto ha llevado a que muchos cuidadores subestimen la importancia de su presencia en la vida de sus felinos, pensando erróneamente que su ausencia no les afecta.

Esto desencadena una pregunta importante: ¿realmente los gatos prefieren estar solos? La ciencia ha estudiado su relación con los humanos y los resultados no son lo esperado.

Aunque los gatos no expresan su apego de la misma manera que los perros, sí pueden desarrollar fuertes vínculos emocionales con sus cuidadores. Un estudio publicado en Science Daily en 2019 analizó el comportamiento de los gatos al separarlos brevemente de sus humanos y documentó su reacción al reencuentro.

Los resultados mostraron que el 65 % de los gatos estudiados tenían un vínculo seguro con sus cuidadores, lo que significa que se mostraban más relajados y confiados cuando estaban con ellos. Esto sugiere que los gatos ven a sus humanos como una fuente de seguridad, especialmente en entornos desconocidos.

Cabe aclarar que los gatos también disfrutan de su espacio personal y pueden pasar largos periodos explorando por su cuenta, esto depende de la crianza y personalidad única de cada felino. Sin embargo, esto no significa que puedan quedarse solos sin consecuencias por largos periodos de tiempo.

¿Cuánto tiempo pueden estar solos?

La capacidad de un gato para estar solo depende de su edad, personalidad y entorno. Según Nature’s Variety, un gato puede quedarse solo entre 24 y 48 horas si tiene acceso a comida, agua y una caja de arena limpia. Sin embargo, dejarlos solos por más tiempo no es recomendable, ya que pueden experimentar estrés o aburrimiento.

Si un cuidador pasa muchas horas fuera de casa, lo ideal es asegurarse de que el gato tenga suficiente estimulación para evitar la ansiedad o el aburrimiento. En caso de ausencias prolongadas, contar con la visita de un cuidador de animales es una buena alternativa.

¿Cómo entretener a mi gato cuando no estoy en casa?

Si bien los gatos pueden disfrutar de momentos de soledad, es importante proporcionarles un ambiente enriquecido para que no se sientan abandonados. Nature’s Variety recomienda:

Espacio suficiente: los gatos necesitan moverse y explorar. Limitar su entorno puede generar estrés.

Rascadores y superficies para arañar: ayudan a mantener sus uñas sanas y evitan el daño a los muebles.

Estructuras en altura: los gatos disfrutan trepar, por lo que habilitar zonas elevadas es una excelente opción.

Juguetes interactivos : mantienen a los gatos activos mental y físicamente.

Cajas de cartón: un recurso simple y efectivo para el entretenimiento felino.

Ventanas con vista al exterior : observar el exterior es una gran fuente de estimulación para los gatos.

Juegos de caza: esconder pequeñas porciones de comida en distintos lugares fomenta su instinto natural.

Zona de descanso cómoda: un espacio seguro y tranquilo les permitirá relajarse durante la ausencia de su cuidador.

Entonces, aunque los gatos son más independientes que los perros, esto no significa que prefieran la soledad total. Todos los animales que están bajo el cuidado humano necesitan atención, tiempo y dedicación. El hecho de que un gato no esté día y noche cerca de su dueño, no quiere decir que este no sienta un fuerte vínculo con él. Dedíquele tiempo de calidad a su mascota y valore esos momentos que para ellos significan todo.

