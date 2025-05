¿A qué edad los gatos empiezan a querer a sus dueños?

Los especialistas coinciden en que el período de socialización temprana de los gatos, entre las 2 y las 9 semanas de edad, es fundamental para determinar cómo interactuarán con los humanos más adelante. Foto: Freepick

El vínculo entre los gatos y sus dueños ha sido objeto de numerosos estudios y observaciones en el ámbito del comportamiento animal. A diferencia de los perros, cuyo apego suele manifestarse de manera más inmediata y visible, los gatos tienden a desarrollar relaciones afectivas de forma más sutil y gradual. Esto plantea una pregunta interesante: ¿a qué edad los gatos empiezan realmente a querer a sus dueños?

La respuesta, según expertos en comportamiento felino, no es sencilla ni uniforme. No existe una edad exacta en la que todos los gatos comienzan a mostrar apego o afecto hacia los humanos. El desarrollo de este lazo depende de múltiples factores, entre ellos la socialización temprana, el ambiente en el que crecen, las experiencias con humanos durante sus primeras semanas de vida, y el trato que reciben de sus cuidadores.

Socialización temprana: una ventana crítica

Los especialistas coinciden en que el período de socialización temprana de los gatos, entre las 2 y las 9 semanas de edad, es fundamental para determinar cómo interactuarán con los humanos más adelante. Durante este intervalo, los gatitos son particularmente receptivos a estímulos nuevos, incluidas las personas. Si en esta etapa tienen contacto regular, positivo y sin presiones con humanos, es mucho más probable que desarrollen una actitud afectuosa y confiada hacia sus futuros dueños.

Por el contrario, los gatos que no han sido socializados adecuadamente en este período pueden mostrar desconfianza o incluso temor hacia los humanos, lo cual dificulta el desarrollo de un vínculo estrecho. No obstante, esto no significa que no puedan llegar a querer a sus dueños, sino que el proceso será más lento y requerirá paciencia y constancia.

El apego se construye con el tiempo

En la mayoría de los casos, los gatos comienzan a demostrar señales de apego entre los tres y seis meses de edad, aunque esto puede variar considerablemente. Las señales pueden incluir comportamientos como seguir al dueño por la casa, buscar el contacto físico, frotarse contra sus piernas, dormir cerca o encima de ellos, y emitir maullidos dirigidos específicamente a esa persona.

Estos comportamientos no son simplemente hábitos: los estudios indican que muchos gatos forman vínculos emocionales similares al apego seguro que muestran los bebés humanos hacia sus cuidadores.

Más allá de los estudios y observaciones generales, cada gato tiene una personalidad distinta que influye en cómo y cuándo establece un lazo emocional con los humanos. Algunos gatos pueden mostrar afecto desde muy temprana edad, mientras que otros requieren meses, o incluso años, para sentirse completamente seguros y expresar cariño de forma abierta.

Asimismo, la forma en que un dueño interactúa con su gato juega un papel esencial. Un ambiente tranquilo, el respeto por los límites del animal, una rutina estable y una atención constante (sin ser invasiva) pueden acelerar el proceso de creación del vínculo afectivo.

Es importante señalar que el “amor” en los gatos no debe interpretarse necesariamente desde una perspectiva humana. Los gatos no siempre muestran afecto de las mismas maneras que las personas o los perros. Mientras que un perro puede saltar de alegría al ver a su dueño, un gato puede simplemente quedarse cerca en silencio o parpadear lentamente, un gesto que en el lenguaje felino es una señal de confianza y afecto.

Entonces, ¿a qué edad los gatos empiezan a querer a sus dueños? No hay una cifra exacta, pero sí una certeza: el cariño felino es el resultado de un proceso de confianza mutua, respeto y convivencia constante. Puede comenzar tan pronto como en los primeros meses de vida, si el animal ha tenido una socialización positiva, o tardar bastante más si el gato ha vivido experiencias traumáticas o de aislamiento.

Lo esencial es entender que, con tiempo y cuidado, la mayoría de los gatos pueden llegar a formar vínculos profundos con sus dueños, aunque lo demuestren a su manera, en sus propios términos.

