“Luego de la muerte de mi perro, me enamoré de los gatos y comencé a rescatarlos”

Este hogar de paso pide un aporte de $90.000 por gato dado en adopción para ayudar en la manutención de los demás. Foto: El Espectador

Rescatar animales es una labor admirable, no solo por las dificultades (tanto económicas como físicas) que, en algunos casos implica hacerlo sino porque quien realiza esta tarea también adquiere una responsabilidad por un tiempo indefinido. Por eso, en La Red Zoocial, nos dedicamos a buscar las historias de estas personas que le brindan una segunda oportunidad a muchos peludos.

Este es el caso de Adriana Vega, una rescatista de la localidad de Puente Aranda en Bogotá. Quien convive con más de 15 gatos que ha rescatado de varias situaciones deplorables y otros que han sido abandonados. “Hay mucha indiferencia de la gente, por eso decidí ayudarles a mis bebés” dice entre gimnasios, arena y juguetes para gatos.

Vive en un pequeño apartamento desde hace seis años y su amor por los animales fue heredado por su mamá. “Yo tenía una perrita que murió a los quince años y me dio muy duro. Pero luego me regalaron a Pelusa, mi gatica, para tapar ese hueco y me enamoré de los gatos”. Desde ese momento, comentó Adriana, comenzó a rescatar a los peludos “fue uno que otro y después mire la cantidad, es algo que me llena de razones para vivir”.

Sin embargo, Adriana sabe que el rescate de animales es una labor costosa. “Yo llevo en esto toda la vida y la gente conoce mi trabajo, algunos me donan comida y cosas, como guacales, para los gatos pero en estos días ha estado como quieto”. Y no es para menos, la arena para los gatos oscila entre los $24.000 hasta los $200.000 dependiendo de la marca y el peso. El bulto de comida puede costar más de $90.000, teniendo en cuenta que la duración será poca debido a que con este se alimenta a 15 gatos, sin contar los procedimientos veterinarios que puedan requerir durante su recuperación.

“Por ejemplo, a Romeo le he pagado más de tres millones de pesos en cirugías, lo rescaté del sur de al ciudad porque estaba siendo atacado por perros, el gatito duró hospitalizado mucho tiempo” comenta Adriana mientras acaricia al pequeño Romeo, Hoy en día, aún está pagando las deudas que tiene con la veterinaria recolectando fondos a través de rifas y la venta de unos peluches que fabrica con sus propias manos.

Si usted quiere adoptar a uno de estos peludos puede ver cual de ellos flecha su corazón puede ver cuales están disponibles a través de la cuenta de Instagram de Adopciones pelos y manchas o comunicarse al 3016355740 a través de WhatsApp. Recuerde que debe tener la disposición, los recursos y todo el amor para regalarle a uno de estos gatos. Aquí le compartimos otros requisitos que debe tener en cuenta.

🐾 Las adopciones se hacen a través de formulario: Adopciones pelos y manchas le hará algunas preguntas relacionadas con su disposición y capacidad económica para responder por estos animales. Lo anterior, para garantizar que lleguen a hogares dónde todos los miembros de la familia estén de acuerdo con su tenencia.

🐾 Debe dar una aporte económico: Este aporte se realiza una sola vez para garantizar la comida y necesidades básicas de otros gaticos que lleguen al hogar. El valor es de $90.000.

🐾Debe seguir las orientaciones de seguridad: Entre ellas, tener rejas o mallas en el caso de tener balcón para evitar que el animal se escape. También deben tener guacal para fácil transporte y todas las orientaciones veterinarias debido a que los gatos se entregan desparasitados y esterilizados.

🐾Debe estar dispuesto a darle mucho amor y cuidados: Adriana entrega con su nueva mascota un certificado de adopción que lo certifica como una persona que contribuye a la reducción de la sobrepoblación de felinos. No olvide que tener una mascota es una gran responsabilidad.

