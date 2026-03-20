Así debe cambiar la alimentación de su gato cuando se vuelve viejo: ¿desde qué edad?

Imagen de referencia | En gatos ancianos, especialmente aquellos con problemas renales, se recomienda controlar nutrientes como el fósforo, el calcio y el sodio. Foto: Unsplash

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A medida que los gatos envejecen, sus necesidades nutricionales cambian de forma significativa, por lo que ajustar su alimentación no solo es recomendable, sino clave para garantizar su bienestar y calidad de vida. Expertos en nutrición felina coinciden en que este proceso debe hacerse en el momento adecuado y con criterios claros, evitando improvisaciones.

En términos generales, un gato comienza a considerarse “senior” entre los 7 y los 8 años de edad, aunque esta cifra puede variar dependiendo de factores como la raza, el tamaño y su estado de salud.

Algunas guías amplían este rango hasta los 10 años, pero hay consenso en que desde los siete años ya pueden aparecer cambios propios del envejecimiento.

Lea también: Murió Akira, la perrita de 13 años de Yeferson Cossio: “Sabía que iba a ser su último año”

Este punto marca el inicio de una etapa en la que el organismo del animal comienza a transformarse. Su metabolismo se vuelve más lento, disminuye su nivel de actividad y pueden aparecer problemas como sobrepeso, desgaste articular o enfermedades crónicas . Por ello, la alimentación debe adaptarse a estas nuevas condiciones.

Uno de los principales cambios recomendados es optar por alimentos formulados específicamente para gatos mayores. Este tipo de dieta suele contener menos calorías y grasas, lo que ayuda a evitar el aumento de peso asociado a la menor actividad física.

Al mismo tiempo, incorpora proteínas de alta calidad que contribuyen a mantener la masa muscular, así como nutrientes que favorecen el sistema inmunológico.

Además, los alimentos para gatos senior suelen ser más fáciles de digerir y, en muchos casos, tienen una textura más blanda, lo que facilita su consumo en animales con problemas dentales o pérdida de piezas dentarias . También pueden incluir componentes como omega 3, glucosamina o vitaminas que apoyan la salud cognitiva y articular.

No obstante, la edad no es el único indicador que debe tenerse en cuenta. Los especialistas recomiendan observar señales físicas y de comportamiento que evidencien el envejecimiento, como pérdida de peso, rigidez en las articulaciones, disminución de los sentidos o cambios en el pelaje.

Otro aspecto clave es la forma en que se ofrece la comida. En gatos mayores, se recomienda servir porciones más pequeñas y con mayor frecuencia, así como asegurarse de que los alimentos estén a temperatura ambiente para facilitar su consumo.

Asimismo, el control del peso resulta fundamental. Mientras algunos gatos de entre 7 y 12 años tienden al sobrepeso, los mayores de 12 pueden experimentar el efecto contrario, es decir, pérdida de masa corporal.

También es importante considerar el equilibrio de minerales en la dieta. En gatos ancianos, especialmente aquellos con problemas renales, se recomienda controlar nutrientes como el fósforo, el calcio y el sodio, ya que su exceso puede agravar ciertas patologías.

En cualquier caso, el cambio de alimentación debe realizarse bajo supervisión veterinaria. Cada gato es un individuo con necesidades particulares, por lo que factores como enfermedades previas, nivel de actividad o condición corporal deben ser evaluados antes de modificar su dieta.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱