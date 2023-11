En fotos: el gato con la cola más larga del mundo, según Guinness World Records

Altair, el gato con la cola más larga del mundo. Foto: Instagram: starcats_detroit

El gato con la cola más larga del mundo, de un gato doméstico vivo, vive en Michigan, Estados Unidos, junto con su tutor William John Powers. La mascota lleva por nombre Altair y es un felino de raza maine coone plateado, que tiene 5 años y pesa cerca de 9 kilos. Lo que hace famoso a este gato es la longitud de su cola, pues, para el 25 de octubre de 2021, era de 40,83 cm y posiblemente ahora sea más larga, dado que el animal ha crecido más.

Muchos creerían que esta característica es hereditaria, ya que varios miembros de la familia de la mascota han sido admirados por el tamaño de su rabo. “Su hermano Cygnus tiene el récord de la cola más larga de la historia, así que la genética ha tenido mucho que ver”, dijo Will para Guinness World Records. “Ya he tenido cuatro gatos que ostentan el título de Guinness, así que sospecho que es probable que se deba, al menos en parte, a la dieta especial que diseñé para ellos”, agregó.

Altair y Will se unieron tras una tragedia en 2017, específicamente, luego de que el cuidador perdiera a todos sus otros gatos en un incendio. “Cuando estaba listo para volver a tener gatos, la mujer que crio a Altair me hizo saber que había nacido una camada y que había un gatito macho plateado que era medio hermano de Cygnus, mi mascota anterior. No pude decir que no”, contó Will. Desde entonces, ambos viven juntos y se acompañan incondicionalmente.

Lea: Cosas que los gatos hacen por sus dueños y quizá no lo había notado

“Era bastante obvio que, al igual que Cygnus, desde que era un gatito tenía una cola absurdamente larga, y que seguía haciéndose más larga a medida que envejecía”, comentó.

Sin embargo, eso no es lo único que une a Altair con su antepasado. Will siente que su nuevo compañero “habla” con la cola, tal como lo hacía Cygnus. Lo que es una buena representación de su estado de ánimo, curiosidad, frustración y otras emociones.

Sobre la personalidad y el sentir de Altair, su cuidador resalta que es asustadizo, suele escapar de ruidos fuertes, pero que es extremadamente cariñoso e interrumpe las actividades de Will para que lo acaricie. También suele desayunar y luego jugar con uno de sus juguetes favoritos: un trozo de alambre con una caja de cartón sujeta a él. “Después de sentirse agotado jugando, le gusta subirse a su jardinera”, dijo el dueño.

A pesar de que a Will le entusiasmó que su gato fuera reconocido por su exuberante cola, admitió que le movió el corazón y que la noticia le pareció conmovedora, ya que le recordó la vida de los gatos que fallecieron en el incendio. Entre estos, Artacturus, otro gato que aún cuenta con el récord del gato doméstico más alto de todos los tiempos, con a 48,4 cm.

La forma en que Will honró la memoria de sus mascotas, que ahora son ángeles que lo acompañan, y de Altair, su nuevo mejor amigo, fue celebrando el logro que había alcanzado su mascota y comprando artículos para gatos, como una rueda de ejercicio enorme, muebles para gatos y otras cosas para mimarlo.

Lea: 10 cosas que las personas no deberían hacer con sus gatos

“En la época del incendio original, yo era presidente de una organización protectora de gatos. Tenía muchas ganas de poder hacer con ellos la labor benéfica que apenas pude hacer con los poseedores del récord mundial original”, compartió Will. “Fue como si el universo me devolviera algo que había perdido”, añadió.

De todas formas, Will invita a quienes intentan tener un título Guiness a que tengan un buen motivo para hacerlo. Para él fue bonito el certificado en la pared, pero más allá de eso implica generar un impacto positivo en las personas y los animales.

“Como tengo ese certificado, mis gatos trabajan como animales de terapia en la clínica (decir a alguien que tiene VIH es mucho más fácil de escuchar cuando acarician a un gato de 35 libras y 19 pulgadas de alto)”, contó. Así que Altair hace apariciones en actos benéficos para ayudar a la gente o a refugios de gatos recaudando fondos para esas organizaciones benéficas. “No busques un récord por la fama, pero si lo tienes, úsalo para hacer el bien”, aseguró Will.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com