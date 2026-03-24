Así funcionan los comederos inteligentes que alimentan hasta 300 gatos callejeros al día

Las personas y empresas pueden contribuir a la iniciativa mediante donaciones directas o ayudando al mantenimiento y cuidado de las estaciones. Foto: Mohammed Bin Rashid Global Centre For Endowment Consultancy

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En Mohammed Bin Rashid Global Centre for Endowment Consultancy (Centro de consultoría en donaciones y fondos solidarios), una organización internacional creada por el gobierno de Dubái para impulsar proyectos sociales y humanitarios, están llevando a cabo una innovadora iniciativa que combina tecnología, sostenibilidad y bienestar animal. Se trata de las “Estaciones de Ehsan”, un proyecto de comederos inteligentes que se ubican en diferentes barrios y zonas de Dubái para alimentar a los gatos que no tienen un hogar.

De acuerdo con información oficial del centro en su página web, esta propuesta no se limita a proporcionar alimento y agua a los gatos, sino que plantea un enfoque más amplio, basado en valores como la compasión, la tolerancia y la responsabilidad social. En este sentido, la iniciativa también se presenta como una forma de proyectar a Dubái como una ciudad que integra la innovación tecnológica con el compromiso humanitario.

Sin embargo, más allá de resolver un problema puntual, las Estaciones de Ehsan buscan posicionarse como un modelo replicable a nivel global, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, al contribuir tanto al bienestar animal como a la gestión ambiental.

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¿Cómo funcionan los comederos inteligentes?

Uno de los elementos más destacados de la iniciativa es su componente tecnológico. Las estaciones funcionan con energía solar, lo que reduce la dependencia de fuentes tradicionales y minimiza su impacto ambiental. Además, están equipadas con sensores inteligentes que permiten detectar la presencia de gatos, monitorear los niveles de alimento y agua, y garantizar un suministro constante.

Según el centro, cada estación tiene la capacidad de proporcionar entre 200 y 300 raciones diarias, lo que representa un impacto significativo en el bienestar de los animales. A su vez, al organizar la alimentación en puntos específicos, se contribuye a reducir los residuos y restos de comida en espacios públicos, mejorando las condiciones de limpieza en la ciudad.

Otro aspecto clave es el modelo de financiación, el cual está basado en donaciones y alianzas estratégicas. El centro ofrece distintas categorías de patrocinio que permiten a empresas y particulares vincularse al proyecto. A cambio, los donantes reciben visibilidad en las estaciones, presencia en campañas mediáticas y reportes sobre el impacto generado.

Además, la iniciativa promueve la participación ciudadana, invitando a las personas a contribuir mediante donaciones directas o a involucrarse en el mantenimiento y cuidado de las estaciones.

La iniciativa plantea una reflexión sobre el papel de las ciudades en la construcción de entornos más sostenibles, inclusivos y conscientes, donde el bienestar animal también forma parte de la agenda pública.

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