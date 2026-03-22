Perrito callejero fue adoptado por una universidad y ahora tiene su propio libro

Durante la presentación del libro, Carolino asistió al evento y se convirtió en el protagonista de la jornada. Foto: @carolinobuap

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En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), una institución de educación superior ubicada en la ciudad de Puebla, México, desde hace varios años vive Carolino, un perro que pasó de estar en situación de calle a convertirse en un símbolo de unión para toda la comunidad universitaria.

De acuerdo con información de la propia universidad, Carolino llegó en 2022 mientras seguía a los guardias de seguridad hasta la Facultad de Filosofía y Letras de BUAP, en busca de alimento y refugio. Con el paso del tiempo, dejó de ser un visitante ocasional y fue adoptado por estudiantes y trabajadores, quienes lo integraron a su cotidianidad.

Su nombre surgió como un homenaje al Edificio Carolino, uno de los espacios más emblemáticos de la institución. Desde entonces, su presencia comenzó a tener un valor especial para muchos estudiantes. Se convirtió en compañía en momentos de estrés y un ser que brinda afecto en días difíciles.

Por su parte, la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, ha destacado que Carolino se convirtió en un caso especial dentro de la universidad, especialmente tras la pandemia de COVID-19. Explicó que su nombre fue elegido mediante una encuesta entre estudiantes y que, con el tiempo, el perro desarrolló un fuerte vínculo con el personal de seguridad y el alumnado.

La conexión con la comunidad fue creciendo hasta dar un nuevo paso. En marzo de 2026 su historia fue llevada al papel en el libro “Los sueños de Carolino”, escrito por Marisol Mendoza y Diego García. La obra narra su llegada a la universidad, sus travesuras y la manera en que, sin proponérselo, terminó convirtiéndose en un miembro muy importante de la BUAP.

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El libro fue presentado recientemente en el lanzamiento de la 39ª edición Feria Nacional del Libro (FENALI) de la BUAP, donde Carolino no solo fue el protagonista de la historia, sino también del evento. Vestido con un pequeño smoking, el perro asistió a la presentación, robándose miradas y confirmando el cariño que despierta entre quienes lo conocen.

Durante el lanzamiento también estuvieron presentes familiares de Mónica Moreno Mata, trabajadora de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU) y principal cuidadora de Carolino durante muchos años, quien falleció recientemente. De acuerdo con la institución, su labor fue clave para el bienestar del animal dentro del campus.

La agenda del libro incluye dos nuevas presentaciones: el 20 de marzo a la 1:00 p. m. y el 28 de marzo a las 3:00 p. m., ambas en el Foro Carolino, ubicado en el tercer patio del edificio histórico. En estos encuentros, los asistentes podrán interactuar con el perro, quien “firmará” ejemplares con un sello especial.

El libro está disponible a través de Editorial Chipotle por un valor aproximado de 150 pesos mexicanos y en puntos de venta de Libros BUAP por cerca de 120 pesos. También habrá envíos para quienes no puedan asistir, además de ilustraciones personalizadas y stickers conmemorativos en ediciones limitadas.

Además del libro, Carolino mantiene una conexión cercana con el público a través de su cuenta de Instagram @carolinobuap, donde comparte su día a día en la universidad y suma miles de seguidores que celebran su historia de transformación.

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