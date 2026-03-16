Buscan a Crystal, gata que se perdió de su hogar apenas dos días después de ser adoptada

Crystal es una gata blanco con negro, muy tímida y nerviosa. Foto: @lacatsacolombia

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Voluntarios y rescatistas de la Fundación La Catsa mantienen activa la búsqueda de Crystal, una gatita de pelaje color blanco con negro que se escapó de su nuevo hogar pocos días después de haber sido adoptada en el municipio de Chía.

Según explicó Heisel Ramírez, directora de la Fundación La Catsa, la felina desapareció el 27 de febrero de 2026 en el conjunto residencial Bosques de Luna. De acuerdo con la fundación, Crystal llevaba apenas dos días en esa vivienda, es muy tímida y nerviosa, por lo que podría estar asustada y escondida en el sector.

“Te seguimos buscando preciosa, quisimos darte un hermoso hogar pero te asustaste, no lo entendiste y te escapaste, ahora nosotros estamos recorriendo noches, días buscándote, déjate ver, déjate encontrar para llenarte de amor y cuidados, ya no te soltaremos nunca más”, escribió la fundación en sus redes sociales.

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Desde entonces, los voluntarios han realizado jornadas de búsqueda durante el día y la noche, además de pedir apoyo a la comunidad para difundir la información y ayudar a localizarla. También están solicitando voluntarios que puedan colaborar con la entrega de volantes en la zona y en conjuntos residenciales cercanos.

La fundación indicó que, al momento de desaparecer, la gata ya no tenía su collar y podría mostrarse temerosa ante personas desconocidas. Sin embargo, confían en que con el apoyo de la comunidad podrán encontrarla y llevarla de regreso a al hogar donde esperan brindarle cuidado y estabilidad.

Las personas que tengan información sobre su paradero pueden comunicarse a los números 310 230 8079, 310 213 0142 o 310 696 7247. Los rescatistas también informaron que se ofrece recompensa a quien aporte datos que permitan localizarla.

Mientras tanto, la búsqueda continúa con la esperanza de que Crystal pueda regresar sana y salva.

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