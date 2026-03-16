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“Nos duele mucho”: roban alcancía de donaciones a fundación que ayuda a perros en Bogotá

La Fundación Empáticas denunció a través de sus redes sociales el robo de la alcancía donde recibían donaciones para el cuidado de sus animales. El hecho ocurrió durante una jornada de adopción realizada en el Parque El Virrey.

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16 de marzo de 2026 - 08:44 p. m.
Los recursos recolectados son fundamentales para cubrir gastos como alimentación, atención veterinaria y transporte de los animales.
Los recursos recolectados son fundamentales para cubrir gastos como alimentación, atención veterinaria y transporte de los animales.
Foto: @fundacionempaticas
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La Fundación Empáticas, organización sin ánimo de lucro dedicada al rescate, cuidado y protección de perros y gatos en Bogotá, denunció recientemente a través de sus redes sociales el robo de la alcancía donde recibían donaciones para el cuidado de sus animales. De acuerdo con la organización, el hecho ocurrió durante una jornada de adopción realizada el pasado fin de semana en el Parque El Virrey, al norte de la ciudad.

“Mientras estábamos subiendo a los perritos al carro, alguien se llevó la alcancía donde recibimos las donaciones para seguir ayudando a tantos animales que lo necesitan”, relató la fundación en un comunicado difundido en su cuenta de Instagram @fundacionempaticas.

La fundación también indicó que desde hace más de diez años realiza jornadas en este parque de Bogotá y aseguró que nunca habían vivido una situación similar: “Tenemos el corazón lleno de tristeza”.

Lea también: Veterinario recorre las calles para brindar atención a animales sin hogar

Empáticas recalcó que los recursos recolectados son fundamentales para cubrir gastos como alimentación, atención veterinaria y transporte de los animales. A pesar del golpe, sus integrantes afirmaron que el hecho no detendrá su trabajo. “Nos duele mucho, pero no dejaremos que esto nos detenga. Seguiremos adelante con ellos”, indicaron.

Fundación Empáticas continúa promoviendo la adopción responsable y el apoyo ciudadano para seguir ayudando a los animales que necesitan un hogar. Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse a través de sus redes sociales @fundacionempaticas o a su número de WhatsApp 320 441 1250.

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