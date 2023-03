¿Cada cuánto tiempo se debe bañar a un gato?

¿Cómo bañar a tu gato en casa? Foto: GettyImages

Mucho se ha hablado sobre lo limpios que son los gatos y la extraordinaria forma de acicalarse y mantenerse aseados. Para ello, emplean su lengua, la cual está recubierta de una gran cantidad de papilas cónicas con una textura áspera. Gracias a ella, pueden limpiarse, cepillar su pelo, y eliminar la suciedad y los parásitos de su cuerpo.

Sin embargo, al ser animales provenientes del Oriente Medio y norte de África, son reticentes a mojarse y esto tal vez se deba a que en estos lugares, con características desérticas, el acceso al agua es difícil y esto los condiciona a desconfiar del líquido.

Por esta razón, muchas personas suelen preguntarse sí es necesario bañar a su gato o lo que es aún más complejo: ¿con qué frecuencia? Aunque en La Red Zoocial no tenemos una respuesta correcta, porque todo dependerá de las condiciones dermatológicas y del estado de salud de su felino, es recomendable bañarlo para quitar caspa y otras partículas que su animal de compañía no puede eliminar con su lengua.

De acuerdo con Juan David Patiño, presidente Asociación Colombiana de Dermatologia Veterinaria, siempre se debe negociar con el propietario que tanto le gusta el baño al gato. “La recomendación más general es que sin un gato está sano, se puede bañar dos o tres veces al año. Pero si a un gato le gusta el baño, se puede bañar cada 60 días”.

Sin embargo, si su gato se ensucia tras el contacto con algún producto nocivo o de limpieza en el hogar, debe bañarse inmediatamente porque al lamerse podría intoxicarse.

Otro de los factores que aumenta la frecuencia de la rutina de aseo en el gato es para aquellos que tienen el pelo largo o semilargo. “Este tipo de pelaje requiere más cuidado y aplicación de productos en pro de la limpieza porque suelen enredarse o acumular más partículas de polvo, por ejemplo los champús especiales para algunas razas”, explica el Dr. Patiño.

Situación contraria a la de un gato que puede estar atravesando una enfermedad y su tratamiento requiera la reducción o suspensión del baño. En estos casos, deberá posponer el baño para cuando el animal esté más recuperado.

Recuerde que si su animal de compañía tiene alguna prescripción veterinaria por alergia, infección de piel o tiene problemas debido a la presencia de parásitos externos (pulgas, garrapatas, ácaros) deberá llevarlo al baño más seguido.

Por el contrario, si su gato no se acostumbró al baño habitual en casa o peluquerías especializadas, puede utilizar toallas de limpieza especiales para felinos o espumas.

María Fernández, estilista felina, advirtió para el diario La Vanguardia que “no se deben utilizar toallitas de higiene para niños porque llevan mucho jabón, dejan residuos en el pelo y pueden provocar problemas en la piel del animal”.

No olvide que no debe bañar a su felino muy frecuentemente si no lo necesita, porque esto puede llegar a dañar los aceites esenciales que tiene su piel de forma natural y provocar un problema dérmico.

Estos son algunos tips que debe tener en cuenta a la hora de realizar este procedimiento:

Temperatura del agua

Use agua tibia y en ningún caso ponga a su gato a temperaturas demasiado extremas, bien sea muy frías o muy calientes. Lo ideal es que su mascota se sienta cómoda durante el baño y si es cachorro que se acostumbre con mayor facilidad. Una temperatura demasiado caliente puede causar quemaduras y el agua muy fría, incomodidad y resfriados.

De acuerdo con el Dr. Patiño, es importante “crear un ambiente agradable para su felino, porque son animales sensoriales y recordar que no deben bañarse en la ducha, sino que se deben mojar poco a poco con un recipiente de manera que primero se moje en cuello y luego llegue a la parte de atrás”.

Utilice recompensas y caricias

Lo ideal es que con la ayuda de otra persona pueda tranquilizar a su gato mientras está en el proceso de baño, ya que facilitará su cuidado y la rigurosidad de la limpieza. En caso de que su gato esté demasiado alterado, busque herramientas que lo hagan tranquilizarse, como las caricias, juguetes o comida.

Use productos adecuados

La parte más importante es utilizar los productos de limpieza apropiados y hechos especialmente para felinos. Recuerde que la piel de cada animal varía y así mismo, las necesidades, y de allí la importancia de usar los productos correctos. Cuide mucho las zonas delicadas como los ojos y orejas.

Séquelo bien

Después de que enjuague muy bien su gato y de que elimine los resto de jabón de su cuerpo, déjelo secar bien sea al aire libre o con una toalla seca. Evite el uso de secadores (a no ser que su gato esté acostumbrado a ellos) para que no se estrese más su mascota.

