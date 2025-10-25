Camilo Veterinario: “Los gatos no deben salir, cuántas veces hay que repetirlo”

Los gatos en la calle, tanto domésticos como ferales, son una amenaza para la fauna silvestre. Foto: Instagram: @camiloveterinario

Existe una creencia popular, pero dañina, de que los gatos necesitan salir de sus casas, explorar las calles y que siempre podrán regresar sin problemas. Sin embargo, dejar que salgan los pone en riesgo de accidentes, enfermedades y peligros que se pueden prevenir fácilmente si reciben el cuidado adecuado dentro del hogar.

Recientemente, el veterinario y creador de contenido Camilo López (@CamiloVeterinario) lanzó una dura advertencia a los dueños que todavía permiten que sus gatos vayan al exterior: “Los gatos no deben salir a la calle, cuántas veces hay que repetirlo”, dice al inicio de un video.

Muchas personas piensan que los gatos necesitan libertad para no aburrirse o estresarse, pero, como señala el veterinario, eso son solo “cuenticos” y excusas para una práctica que puede ser peligrosa para ellos y para el medio ambiente.

Uno de los principales riesgos de dejarlos salir es el impacto ambiental. Al seguir su instinto depredador, los gatos afectan a la fauna silvestre, incluyendo aves, roedores, reptiles y anfibios, cuya población se reduce considerablemente cuando no hay control sobre estos animales domésticos.

Otro peligro es la seguridad del propio gato. En la calle pueden perderse, sufrir accidentes, pelear con otros animales, enfermarse o multiplicar las crías no deseadas. Muchas de estas situaciones ocurren por desconocimiento de los dueños y son totalmente prevenibles.

Camilo López también señala la falsa excusa de muchos tutores: “él sabe volver”. Aunque algunos gatos tienen buen sentido de orientación, hay factores que pueden impedir que regresen a casa, como robos, ataques de perros o accidentes de tránsito.

Darles amor y cuidados dentro del hogar es la mejor forma de protegerlos. “Los gatos no necesitan salir, no necesitan esa supuesta idea de libertad. Saben que sí necesitan: cuidados, vacunas, enriquecimiento, amor y seguridad”, concluye el veterinario.

El mensaje es claro, mantener a los gatos dentro de casa no los hace infelices, los mantiene seguros y sanos, y protege a los animales del entorno.

