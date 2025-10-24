Logo El Espectador
La Red Zoocial
Gatos

¿Es legal poner mallas en balcones y ventanas en propiedad horizontal en Colombia?

Algunos administradores ven las mallas como un cambio estético, pero para muchas familias son clave para la seguridad y bienestar animal.

24 de octubre de 2025 - 07:30 p. m.
Cada año se reportan numerosos casos de gatos y perros que caen desde balcones o ventanas, muchas veces por curiosidad o por un descuido.
Foto: Pexels
En muchos conjuntos residenciales del país, los balcones se han convertido en motivo de debate. Mientras algunos administradores consideran que la instalación de mallas o redes de protección altera la fachada de los edificios, para cientos de familias con mascotas la situación es distinta: esas mallas son una medida básica de seguridad y bienestar animal.

La ley colombiana no prohíbe la instalación de estos elementos. La Ley 675 de 2001, que regula la propiedad horizontal, establece que los copropietarios no pueden modificar la fachada del edificio sin autorización de la asamblea. Sin embargo, expertos aclaran que las mallas de protección no representan una modificación estructural ni estética, siempre que sean removibles, livianas y no cambien el aspecto visible del inmueble. En ese sentido, el Ministerio de Vivienda ha señalado que este tipo de instalaciones pueden considerarse parte del uso legítimo del bien privado.

Detrás de esta discusión hay una causa más profunda: la protección de los animales domésticos. Cada año se reportan numerosos casos de gatos y perros que caen desde balcones o ventanas, muchas veces por curiosidad o por un descuido. Las mallas evitan accidentes fatales y garantizan un entorno seguro para los animales sin afectar la convivencia ni la armonía visual del conjunto.

Negar la instalación de estos elementos, advierten algunos abogados, podría incluso interpretarse como una acción que atenta contra el bienestar animal, protegido por la Ley 1774 de 2016. Esta norma reconoce a los animales como seres sintientes y obliga a sus cuidadores a proteger su integridad.

Por eso, mientras algunos conjuntos siguen discutiendo si las mallas “afean” las fachadas, muchas familias las ven como una expresión de cuidado y responsabilidad. En la práctica, instalar una malla discreta y removible no solo es legal, sino también un acto de empatía hacia los animales que comparten con nosotros el hogar.

