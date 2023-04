¿Cómo calcular y saber la edad de un gato adoptado?

En la edad adulta, el gato necesitará, al menos, 15 minutos de juego diario. Foto: Pixabay

Aunque rescatar un felino sea un acto de amor, esto requiere un gran sentido de la responsabilidad debido a que, en muchos casos, estos animales tienen algún tipo de patología que debe ser tratada de acuerdo con su edad y tamaño.

Por esa razón, es importante conocer la edad aproximada del felino que nos acompaña para que tengamos algunas herramientas y tips que nos ayudarán a brindarle una mejor calidad de vida.

Para comenzar, existen varias formas de conocer la edad aproximada de nuestros gatos, algunas de ellas consisten en observar sus ojos, sus hábitos de comportamiento, su pelaje y palpar su musculatura. En La Red Zoocial le contamos lo que debe tener en cuenta para averiguar la edad aproximada de su gato rescatado.

Los gatos menores de un año tienen una característica particular y es que o no tienen dientes o aún no les han salido por completo. “Los jóvenes son los que más fácil adoptan, por ejemplo, si un gato tiene los ojos cerrados y las aún no se le han separado las orejas, tiene entre 15 y 20 días”, explica Carlos Gutiérrez, médico veterinario.

A partir de los 15 días, los gatos abren sus ojos y suelen ser más independientes. Incluso, al mirar su boca les empiezan a salir los incisivos y, posteriormente, más o menos con ocho semanas ya tienen todos sus dientes. “Estos suelen ser muy finos, como alfileres, luego cambian sus dientes de leche y a partir de los 7 meses los cambian totalmente”, indica Gutiérrez.

Si, por el contrario, ha rescatado un gato mayor, el elemento distintivo para mirar su edad aproximada son los dientes y su pelaje. Hay un primer rango, que es cuando tiene un año, y tiene los dientes blancos, el siguiente es el que va de un año a los tres años, y tienen los dientes más oscuros.

Cuando el felino tiene de cuatro a cinco años, los dientes son un poco más amarillentos y el pelo del gato se ve brillante hasta esta edad. “Hasta los cinco años podemos ver el pelo brillante de un gato, como cuando es muy joven, pero luego ese pelo se va deteriorando”.

A partir de los siete años, los animales entran en una edad geriátrica y se mueven menos, incluso, sus dientes se van desgastando o sangrando. “Luego de los diez años es más complejo ver su boca, por lo que debemos fijarnos en su aspecto externo, que suele estar deteriorado, su pelaje puede estar despeinado y tienen menos tiempo para moverse” explica el profesional.

Es importante tener en cuenta que aunque el crecimiento y el desgaste dental nos sirven para determinar la edad de un gato, este nunca llegara a ser exacto debido a que existen muchas variantes que afectan al estado de los dientes, entre las que se destacan diferentes modos de vida, de higiene, de salud, de comida, e incluso de su naturaleza, lo que va a afectar el estado de la boca de un gato.

