¿Cómo enseñar a un gato a dormir en su cama?

Los gatos, en promedio, duermen entre 13 y 16 horas cada día. Foto: Pixabay

Para nadie es un secreto la capacidad que tienen los gatos de dormir varias horas al día y en diferentes lugares de la casa. Por eso, y con el objetivo de que su gatito disfrute de una buena siesta, le brindamos algunos consejos para que él aprenda a dormir en su propia cama.

Los gatos son animales de hábitos, por eso, si repite esta rutina a diario, él aprenderá fácilmente a usar su propia cama y entenderá que ese es su espacio de descanso.

Los gatos recién nacidos dedican hasta 20 horas al día de sueño, mientras que un gato adulto puede dormir entre 12 y 16 horas.

El sueño, explica Eduarda Piamore, técnica en psicología, educación y adiestramiento canino y felino al portal Experto Animal, es primordial para el correcto desarrollo cognitivo y físico de estos animales, por eso, es tan natural que duerman tantas horas al día. Sin embargo, si usted percibe que su felino duerme más de lo normal o, por el contrario, que no lo hace, debe asistir con un veterinario, pues “la somnolencia y el letargo pueden ser síntomas de enfermedades que causan dolor y/o afectan al sistema locomotor, así como de un cuadro de depresión en los gatos”.

Si quiere saber más sobre el tema, lo invitamos a leer esta nota: ¿Cuántas horas duerme un gato al día y cuántas son normales?

Según explica Piamore, los gatos, al igual que los perros, tienen la necesidad de cambiar de posición o de espacio entre siesta y siesta, bien sea para estimular sus músculos, moverse un poco o explorar nuevas superficies.

Por esta razón, “no es extraño que, eventualmente, un gato no quiera dormir en su cama y prefiera echarse en algún otro sitio que le ofrezca mayor confort, una temperatura más agradable o un entorno más tranquilo para su siesta”. Sin embargo, el problema ocurre cuando el felino se acostumbra a dormir en estos espacios e ignora por completo su cama.

Si lo anterior pasa con su minino, lo más aconsejable es que revise los siguientes aspectos:

No le gusta la cama.

En esto no hay ciencia, solo póngase en el lugar de su gato y pregúntese si le gustaría dormir en un lugar donde no se sienta cómodo y, peor aún, no pueda descansar como es debido. En este caso, lo mejor es comprarle una nueva y, en esta ocasión, optar por una que se adecue más a la personalidad y los gustos del felino.

No le gusta el lugar donde se encuentra la cama.

Si la cama está en un lugar sucio, concurrido o muy ruidoso, lo más seguro es que su gato no duerma en esa zona. Opte por cambiarla y dejarla en un sitio cálido, con buena disponibilidad de luz y lo más tranquila y silenciosa posible.

A su gato le gustan los sitios altos y no bajos.

Los gatos, como bien sabemos, son animales cazadores, por ende, ellos siempre buscarán un lugar donde “se sientan más protegidos de depredadores y posibles amenazas en estos momentos en los que son especialmente vulnerables”, dice Piamore.

Por eso, no sería de extrañar que a él no le guste dormir en su cama si esta se encuentra en el piso o muy cerca de este. Aquí, recomienda la experta en animales, puede optar por elevar la cama o comprar una hamaca, o camas tipo árbol para mayor comodidad del felino.

No está cubriendo las necesidades de su gato.

Piamore asegura que si su felino siempre quiere dormir con usted o si no lo deja dormir porque demanda su atención, es necesario que se pregunte si está cubriendo todas sus necesidades, es decir, le está dedicando tiempo de calidad y le está ofreciendo una adecuada estimulación física y mental. “Si su gato pasa todo el día solo y no tiene un ambiente enriquecido donde pueda ejercitarse y entretenerse, lo más probable es que almacene mucha energía para cuando usted llegue al hogar y pretenda disfrutar de su compañía y de los juegos durante las noches”, dice.

Lo más recomendable en este caso es sacar tiempo y jugar con su gato, también, puede optar por comprarle juguetes o peluches con los cuales él pueda disfrutar y entretenerse mientras usted no está (procure que sean objetos grandes, seguros y que no representen ningún riesgo para el felino).

En esta nota le contamos si es ¿buena o mala idea dormir con mi gato?

Le brindamos algunos consejos para que su gato aprenda a dormir en su propia cama y entienda que es un lugar cómodo y seguro para descansar. Lo primero y más importante es priorizar la comodidad del felino sobre otros aspectos, para esto, Experto Animal recomienda:

Elegir la cama perfecta.

Esta debe contar con el suficiente tamaño para que su gato pueda enroscarse, darse la vuelta y hasta dormir con su cuerpo extendido. Fíjese en el material con el que está fabricada, “pues esto impactará directamente en el confort de su minino y la higiene de la misma cama”. Lo ideal es optar por camas fáciles de lavar y limpiar.

El lugar donde estará la cama.

De nuevo, recuerde que este debe ser un espacio donde el felino se sienta cómodo, seguro y tranquilo. “Lo mejor será buscar una habitación o espacio cálido, que reciba luz solar diariamente y no esté expuesta a adversidades climáticas, como el viento o la lluvia, y que también esté bien climatizada durante el invierno”, explican los expertos.

¿Cama alta o baja?

Estudie los comportamientos de su gato para escoger la mejor cama. Además de esto, le recomendamos que también le brinde una segunda alternativa a su felino, pues recuerde que él puede cambiar de lugar entre siesta y siesta. Si no quiere que él siga durmiendo en el mismo lugar, intente acomodarle otra zona de descanso en el interior de la vivienda.

Refuerzo positivo.

Cuando tenga la cama ideal, deje que él mismo la explore por sí solo, no lo obligue a usarla, pues esto solo generará una reacción negativa en él. Opte por dejar algunas golosinas o prendas suyas para que se sienta más seguro de inspeccionar.

Si ve que él entra a la cama y se acuesta, reconozca su esfuerzo y dele un snack, caricia o palabra positiva, para que él sepa que es una buena acción la que hizo.

“Cuando empiece a percibir que su gato ya se siente a gusto en su zona de descanso, empiece a aplicar el refuerzo variable y solo ofrézcale un premio cuando la conducta se repita cierta cantidad de veces (5, 10, 15...), hasta que finalmente dormir en su cama ya sea un hábito. Cuando ello suceda, podrá reforzar eventualmente su buen comportamiento para seguir estimulando su aprendizaje”, agrega Experto Animal.

No lo castigue.

Como siempre lo decimos, la violencia física nunca resuelve nada y solo hará que su gato le tenga miedo y huya cada vez que lo vea. “No es necesario ni eficiente gritar, cuando menos recurrir a ofensas o cualquier tipo de maltrato, porque con estos métodos solo logrará que su minino sienta más miedo y menos confianza, lo que tendrá un impacto muy negativo en su comportamiento y en vuestro vínculo”, indica Experto Animal.

Le recomendamos leer: ¿Cómo se debe regañar a un gato correctamente para que obedezca?

Estimule a su gato.

La actividad física y la estimulación mental son importantes en este proceso. Si quiere que su gato duerma en la cama, asegúrese de que cuente con un ambiente enriquecedor donde pueda gastar la energía de manera correcta y entretenerse con sus juguetes o rascadores. Dedíquele tiempo de calidad a su felino, juegue con él, consiéntalo y hágale saber que, para usted, él también es importante.

Acostumbrarlo desde pequeño.

Sabemos que este punto no es aplicable en todos los casos, pero si sucede con usted, aproveche y eduque a su gatito desde pequeño para que él entienda que tiene una cama y es ahí donde debe dormir y no en otro lugar de la casa. ¿Cómo hacer esto? Siguiendo al pie de la letra los pasos que le mencionamos anteriormente.

Recuerde que estos consejos aplican tanta para gatos recién nacidos como gatos adultos, y es un proceso que requerirá de mucha paciencia y esfuerzo.

