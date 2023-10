Claves para entender qué quiere decir mi gato

En el Antiguo Egipto, utilizaban la onomatopeya “miu” para referirse a este tipo de animales. Foto: Freepik

Los gatos pueden expresar sus emociones y sentimientos a través de diversos elementos, como la posición de las orejas, la postura de su espalda y sus distintos tipos de maullidos. Estos recursos les permiten transmitir sus estados emocionales y comunicarse con otros de su especie y con seres humanos.

Como explica la Fundación Affinity, el significado de los maullidos, en realidad, depende del contexto en el que se emite. Por ejemplo, el maullido cerca de una puerta cerrada puede significar que el gato quiere salir. Por otro lado, el sonido cerca de un platón vacío puede significar que el felino tenía hambre. El portal citado anteriormente explica que ellos suelen utilizar el maullido principalmente en otras personas, por lo que no maúllan entre ellos.

Principales funciones del maullido:

Saludar a las personas: especialmente cuando sus propietarios llegan a casa.

Llamar la atención: los mininos disfrutan del contacto social con personas y varios de ellos serán bastante vocales cuando necesiten la atención de sus dueños.

Pedir comida: varios gatos disfrutan de su alimento y pueden maullar bastante durante las horas de almuerzo.

Confusión o miedo: algunos gatos mayores pueden sufrir por confusiones mentales, o disfunciones cognitivas, que pueden tener como resultado un mayor número de maullidos.

Otro tipo de sonido es el conocido como “llamada de socorro”, el cual suele realizarse por gatitos con menos de un mes de vida. Este ruido parece un maullido bastante agudo, que sirve para advertir a su madre sobre su situación de emergencia.

Como explica Experto Animal, el ronroneo suele variar dependiendo del estado anímico en el que se encuentren los gatos. Al igual que los seres humanos tenemos diferentes voces, los felinos varían la intensidad de su tono para expresar emociones.

Los ronroneos suaves y candentes, o de una forma intensa y profunda, pueden demostrar cariño, especialmente cuando la mascota se encuentra cerca de su dueño. Esto también ocurre cuando comienza a ronronear mientras usted lo acaricia.

Otro tipo de sonido particular es el cacareo, que consiste en sonidos cortos y repetidos, que el gato emite con la boca abierta, mientras su mandíbula tiembla. Este sonido es característico del felino, que está frente a su presa, pero que está separado a través de una barrera que le impide la cacería. En su hogar, la mascota suele realizarlo cuando ve mosquitos o mariposas en el patio.

Este es un ruido que varios propietarios de felinos reconocen cuando su mascota está sentada frente a la ventana y observa detenidamente a un pájaro o una ardilla que saltan de rama en rama.

A través de sus orejas, los gatos pueden comunicar que están sintiendo irritación o alegría. De hecho, las orejas hacia adelante pueden significar comodidad o interés, mientras que las orejas para atrás significan que está irritado o enfadado.

La irritación también puede verse representada en que ellos se ericen. Karla Carpio (@tata.veterinaria en Instagram), médica veterinaria, especialista en Bienestar Animal y Etología, le comentó a La Red Zoocial que esta es una postura defensiva, en donde el felino está comunicando que está asustado, tiene miedo y que podría atacar para defenderse. “Es común que cuando adoptan esta postura, pueden hacer ruidos con la boca. Si se sienten muy amenazados, podrían atacar para protegerse”, explica Carpio.

La experta asegura que, cuando el felino se eriza, lo más recomendable es alejarse de él para que deje de percibir a las personas como un estímulo amenazante, y que él pueda acercarse a nosotros cuando se sienta seguro de hacerlo. “Es una postura con la que el gato nos comunica que se siente incómodo con una situación”, comenta Carpio.

Los felinos son expertos escondiendo el dolor, el sufrimiento o la incomodidad, que puede verse representada en la forma que son tratados diariamente. La doctora Lauren Finka, experta en comportamiento felino de la Universidad de Nottingham Trent, explicó para Science Focus que varios gatos no disfrutan la forma en que están siendo acariciados, pero que lo toleran por los cuidados que reciben por parte de sus dueños, como la alimentación, la atención y el buen trato. Pero, varios expertos concuerdan con que las patas, la barriga o la cola son zonas que pueden generar enojo en los gatos.

Mónica Alejandra Arciniegas, médica veterinaria y zootecnista de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, le explicó a La Red Zoocial que algunos gatos deciden girar bruscamente su cabeza hacia las manos de los dueños para mostrar rechazo. También, pueden girar su cabeza para mirarlos o dejar de incentivar la interacción, dejando de ronronear.

“Usted también podrá notar que el animal se está lamiendo su nariz, sacudiendo su cabeza, moviendo su cola y manteniéndola de forma horizontal (la cola de forma vertical suele estar asociada a una excitación positiva)”, explicó Lauren Finka para Science Focus.

Sandra Milena López, médica veterinaria, especialista en felinos de la clínica veterinaria Clini Cat, ubicada en Cali, le comentó a La Red Zoocial que es bastante difícil identificar el dolor del felino, “por esto, para los clínicos se desarrolló una escala de expresión facial, donde, según la forma de las orejas y los bigotes, se expresa el grado de dolor que tiene el gato”, explica la experta.

No obstante, los cuidadores también pueden seguir criterios para determinar si su mascota está sufriendo, especialmente a través de cambios de comportamiento. “Los gatos suelen dejar de comer, o disminuyen la cantidad de alimento que consumían antes, se quedan muy quietos o no juegan tan seguido como antes. Los gatos son muy ágiles y suelen subir rápido a estructuras, pero ahora dejan de subir a la mesa, a los sillones”, explica la experta.

“A veces pueden tener eliminación inadecuada, porque por dolor articular les cuesta orinar y defecar, o ir a la caja de arena. También, por dolor, les cuesta comer e ir hasta su comida. Se pueden tornar agresivo. Cuando se toca la zona del dolor pueden intentar morder y tornarse violentos”, comenta López.

Por ello, Sandra Milena López concluye que la principal señal de detección de dolor en gatos es el cambio de comportamiento, por lo que se deben asesorar con un médico veterinario de confianza.

Además de los sonidos con la boca, el movimiento de la cola también puede transmitir mensajes sobre el estado de ánimo del animal. Por ejemplo, una cola vertical o levantada demuestra que el felino se siente confiado, con una actitud amigable y con ganas de mostrar afecto. Si además la punta de la cola está ligeramente doblada, esto representa el estado máximo de alegría.

Por el contrario, la cola baja puede comunicar que su gato no se siente cómodo. Esto se suele ver representado con una cola rígida, que transmite enfado, lo que podría ser el preámbulo de una actitud agresiva.

Cuando un gato eriza su cola, el volumen de esta crece y de esta manera intenta parecer más grande para enfrentarse a un enemigo o un peligro. Con esta postura el gato anuncia su agitación, su enfado y se enfrenta a quienes le amenazan o intentan atemorizarle. Es, básicamente, una postura de defensa.

Una cola que está barriendo el suelo, o una cola que se mueve y, a la vez, roza el suelo, puede significar que el gato tiene interés en algo o quiere comenzar a jugar. Esto también puede significar una señal de enfado, especialmente cuando el movimiento va acompañado de golpes secos en el suelo.

Cola con movimiento de látigo (de un lado a otro): En este caso se trata de una señal de advertencia. De acuerdo con la PDSA el gato está advirtiendo que se está alterando o enfadando. De esta forma avisa que alguien no le gusta o que no tolera algo que está pasando a su alrededor. Lo mejor es no acercarse.

Movimiento rápido de la punta de la cola: El gato siempre reaccionará con este movimiento a un estímulo agradable y que le produce gran emoción, por ejemplo, nuestra llegada a casa o tener su juguete favorito.

Cola escondida: Si el minino esconde la cola o la enrolla bajo el cuerpo, significa que tiene miedo y que algo o alguien se lo está provocando. También podría querer transmitir decepción por no haber conseguido algo.

Cola que se balancea: Una cola que oscila de un lado a otro con movimientos lentos, suaves y pausados generalmente indica que el gato está tranquilo y concentrado en alguna cosa. Se trata de un movimiento previo a la caza.

