Así utilizan a los perros para controlar la plaga de chinches en París, Francia

La presencia de chinches, un insecto de unos 7 milímetros de largo, desató una oleada de psicosis en París, Francia. Foto: Getty Images

En Francia, los chinches protagonizan desde hace varias semanas videos virales en las redes sociales que denuncian su presencia en el metro, trenes o cines. Sin embargo, la presencia de estos animales –cuyas picaduras causan irritación, ampollas o grandes erupciones en la piel, y pueden provocar picores intensos o reacciones alérgicas– no se ha confirmado en todos los casos.

Aunque las autoridades de ese país afirman que no hay un pánico generalizado, las consecuencias de sus picaduras, desde irritación hasta problemas de sueño, ansiedad o depresión, y su compleja erradicación, alimentaron la psicosis.

Una psicosis que ha ocasionado que la comunidad recurra a todas las prácticas posibles por acabar con estos insectos –que pueden medir 7 milímetros de largo–. Una de las más llamativas y sonadas en los últimos días han sido los perros rastreadores.

Thunder, de 10 años, y Troy, de 5, son dos cockers spaniels que tienen como misión detectar chinches en cines, hoteles de lujo y hogares parisinos. Los perros tuvieron un entrenamiento intensivo de ocho meses en Miami, Florida.

“El curso fue diseñado para que militares y policías enseñaran a los perros a olfatear drogas, explosivos, teléfonos móviles en las celdas de prisión y Covid”, explican sus dueños, Kristina Pankus y Aldo Massaglia de Doggybug, a The Telegraph.

Según la pareja, cada perro costó 15.000 euros –alrededor de 70 millones de pesos colombianos–. Una cifra no tan alta si se tiene presente lo que cobran por cada “trabajo” que realizan estos rastreadores. “Es absolutamente loco en este momento. No podemos seguir el ritmo. Desde que los chinches aparecieron en los titulares hace unas tres semanas, el negocio ha aumentado alrededor del 45%”, afirmó Massaglia a The Telegraph.

El servicio de limpieza de un piso privado puede costar entre 260 y 350 euros –entre 1 a 2 millones de pesos colombianos–, pero la suma se multiplica cuando se trata de un hotel de lujo –aquí se puede hablar de miles de euros–.

Por ejemplo, en las últimas tres semanas, cuando se empezaron a hacer virales los videos de chinches, han ido a ocho cines parisinos, cuatro teatros, hoteles de lujo, dos escuelas, un despacho de abogados, entre otros sitios. Incluso, un productor de cine contrató sus servicios para que revisaran un hotel.

Sin embargo, este no es un trabajo fácil de hacer. Estos perros, como lo mencionamos arriba, requieren de un entrenamiento previo. De hecho, la pareja lleva a Thunder y Troy, cada tres meses a Florida, para un “curso de actualización que tiene un costo de 1.000 euros por viaje. Los perros vuelan en clase cabina”.

“Cada vez hay más, pero en la gran mayoría de los casos ni ellos ni sus amos, en particular, han recibido el entrenamiento adecuado y me preocupa que eso pueda dañar nuestra reputación”, añadió Pankus a The Telegraph.

La pareja, una vez termina de realizar la inspección en compañía de sus dos perros, sugieren a la familia que alquilen o compren una pistola de vapor para limpiar las camas, muebles, alfombras. O, también, contratar a una empresa para que haga este trabajo por ellos. No recomiendan utilizar productos químicos porque, según ellos, son más dañinos, costosos y no sirven.

“Pero muchas empresas afirman lo contrario para poder vender sus productos y simplemente fumigar las casas en poco tiempo y embolsarse las ganancias”, añadió Massaglia a The Telegraph.

Por el momento lo único certero es que Thunder y Troy tienen mucho trabajo por hacer, sobre todo, teniendo presente que faltan menos de nueve meses para que París albergue los Juegos Olímpicos.

Desde finales de mes, el gobierno francés ha tratado de hacer todo lo posible por controlar esta supuesta plaga. Una de las medidas que tomaron fue usar perros rastreadores, como Thunder y Troy, para inspeccionar los trenes y el metro. Sin embargo, y pese a las múltiples pruebas, no hay confirmación de un brote.

“A veces estos avisos se deben a que se está hablando mucho del tema, aun así tenemos que tomarlos en serio. Hubo una decena de avisos (en las líneas de metro), todos fueron comprobados y ninguno se confirmó. En los trenes, se notificaron 37 casos. Todos fueron comprobados y ninguno se verificó. No hay ningún resurgimiento de las chinches”, aseguró el ministro francés de Transportes, Clement Beaune, en una rueda de prensa.

El gobierno ha tomado medidas para calmar a la población y evitar que los chinches acaparen el protagonismo de los Juegos Olímpicos. Por eso, Beaune tiene previsto reunirse con empresas de fumigación –quienes han informado de una demanda creciente– para abordar las posibles soluciones a esta supuesta plaga. Asimismo, dio a informar que cada tres meses se publicarán datos sobre los informes de chinches y cualquier infestación confirmada. “La transparencia total aportará confianza total. No hay necesidad de psicosis ni de miedo”, finalizó por decir.

