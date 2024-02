¿Cómo saber si un gato es macho o hembra?

Si desea observar los genitales de su gato, necesitará de mucha paciencia y ternura. Foto: Pixabay

Aunque muchos pensarían que la respuesta es lógica, pues solo es necesario ver lo que tiene la mascota entre las patas, resulta que distinguir entre los genitales femeninos y masculinos no es tan fácil, en especial cuando los gatos son cachorros.

Por ello, a continuación le damos una serie de pasos a seguir para determinar si tiene en frente a un felino macho o hembra, de acuerdo con lo que dice Zooplus, sitio web que comparte información del mundo animal de la mano de profesionales y expertos.

Lea: Estos son los tipos de personas que les desagradan a los perros

1. Exploración en un entorno cálido

Para examinar con tranquilidad y sin causar mayor incomodidad al gato, lo mejor es estar en un entorno tranquilo. Así que asegúrese de examinar el tracto genital en un ambiente cálido donde el peludo se sienta seguro, ya que estas criaturas son muy sensibles al frío.

2. Los gatitos necesitan de ternura

Si aún tiene a la madre del cachorro cerca, puede poner a su gatico cerca a ella, para que entre en confianza. De lo contrario, puede mimarlo hasta que llegue a la mayor tranquilidad posible. Luego, con ternura, levante la cola del felino, eso sí, esté preparado por si el animal se muestra extrañado, ya que a los gatos no les gustan que les toquen la cola y menos para revisar sus genitales.

Así, podrá identificar el sexo del gato, para luego acariciarlo con cariño. “Posteriormente, acuéstelo sobre una toalla suave y calentita o una superficie similar, como una manta o cojín para gatos en la que se sienta cómodo. Si su pequeño se opone con firmeza, inténtelo en otra ocasión”, dicen los extraños.

3. El aspecto de los órganos genitales femeninos y masculinos

Al mostrar el tracto genital, distinga los orificios superpuestos. El superior es el ano y el inferior es el órgano genital. Si ve de cerca, notará que en la segunda posición habrá una ranura vertical o un diminuto hoyo. El primer supuesto se podría percibir como una pequeña «i» y el segundo como dos puntos «:». Los gatos cuyos genitales forman una «i» son del sexo femenino; mientras que aquellos que forman «:» son del sexo masculino.

En caso de que lo anterior no sea tan evidente, existe otro indicador que puede darle información sobre el sexo del gato. Este es la distancia que hay entre los genitales y el ano, pues es mayor en hembras. Si, por el contrario, aprecia un bulto o bolsa, es probable que se trate del escroto, aunque a corta edad puede que los testículos no sean aún visibles, ya que a menudo se localizan en el canal inguinal y no se aprecian externamente.

Lea: ¿Por qué es bueno que los gatos tomen el sol?

4. La relación entre el color del pelaje y el sexo

Otras características pueden dar pistas del sexo del felino. Por ejemplo, el color del pelaje de los gatos calicó tiene áreas negras y rojizas, cuando se trata de hembras. “Este hecho surge de una herencia ligada al cromosoma X dominante. Tanto el alelo que determina el color rojizo como el alelo que define el color negro se encuentran en un cromosoma X. Dado que las hembras tienen dos cromosomas X y los machos tienen un cromosoma X y uno Y, los machos, por lo general, no pueden presentar estos dos colores, a menos que se produjese un defecto genético poco usual”, dijo Zooplus.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com