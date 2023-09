🐈 ¿Cómo saber si un gato está triste?

​Los felinos son muy susceptibles a los cambios en el entorno. Foto: Freepik

Un día su gato no se despierta tan animado como de costumbre, ni le pide mimos. De repente, está demasiado callado, duerme bastante, no se limpia y pierde su apetito. Entonces, usted comienza a sospechar que algo no está bien, empieza a preocuparse e investigar qué puede hacer ante esta situación.

Varias personas creen erróneamente que los felinos son criaturas poco emocionales y que no construyen vínculos fuertes con sus dueños. No obstante, esto no es cierto: los gatos experimentan una gran cantidad de emociones, entre ellas, el miedo, la tristeza, la alegría y el cariño.

A veces resulta difícil leer sus emociones, porque los gatos no tienen tantas expresiones faciales como otros animales, por ejemplo, los perros. Por ello, es necesario aprender cuáles son las señales que podrían sugerir tristeza en ellos.

Niveles de energía bajos: un gato triste o deprimido suele dormir más de lo común. Si de repente se percata de cambios en los patrones de sueño de su gato, esto podría significar que se está sintiendo triste.

Cambios de apetito: un cambio en el apetito de nuestros gatos también puede ser un indicador de su estado de ánimo. Normalmente, los gatos tristes pierden interés en la comida.

Cambios en sus maullidos: su gato puede comenzar a maullar más o menos que lo habitual. Los sonidos infelices suelen reflejarse en aullidos tristes y graves. De hecho, el ronroneo no necesariamente indica comodidad o felicidad: un gato infeliz puede ronronear más de lo normal, como una estrategia para consolarse a sí mismo.

Agresión o miedo: los gatos tristes tienden a ser reactivos y a actuar con agresividad.

Se deja de limpiar: el gato no se preocupa por su limpieza, y hace sus necesidades fuera del arenero.

Soledad: los gatos son reconocidos por ser animales independientes. No obstante, la soledad también puede llegar a asfixiarlos si es demasiado continua.

Mudanza o cambio de familia: romper los vínculos que un gato ha construido con su entorno o con su dueño pueden ser motivo suficiente para generar bastante tristeza en el animal. A pesar de ser considerados independientes, ellos suelen apegarse a sus hogares.

Una herida (puede ser interna o externa): los felinos pueden herirse después de jugar un rato, salir a pasear o pelearse con otros gatos. Si su gato está lastimado y no puede realizar actividades que normalmente disfruta, es probable que esté triste o deprimido.

Una enfermedad: la tristeza de su mascota también puede ser producto de algún tipo de afección que debería ser verificada por un veterinario. Enfermedades del hígado, dentales y respiratorias podrían estar afectando las emociones de su gato.

Estrés y ansiedad: si su gato está expuesto a constantes situaciones de estrés, puede desarrollar problemas emocionales bastante graves. Los castigos, la falta de una alimentación saludable y las peleas pueden generar tristeza en su animal de compañía.

Traumas: los gatos también pueden tener residuos emocionales o recuerdos tristes por eventos del pasado. Experimentar una agresión o alguna experiencia traumática puede verse reflejado en una profunda tristeza y miedo.

Aburrimiento: juegue con su gato y no deje que se aburra fácilmente en la casa.

Si usted ya verificó con un veterinario que su gato no esté padeciendo de alguna infección o sufriendo por alguna herida, es necesario pensar en planes para animar a su mascota. Recuerde que lo ideal es siempre hablar con un experto en el tema, pues cada gato es un mundo diferente.

Acompañarlo más tiempo: la soledad puede curarse con compañía de calidad. Mayores caricias, juegos y menos regaños pueden ser la solución para nuestro compañero, que puede estarse sintiendo invisible para nosotros. Hablarle y prestarle atención pueden alegrarlo más de lo que creemos.

Más juguetes: si el motivo de la tristeza del felino es el aburrimiento, la variedad de juguetes puede entretenerlo.

Compañía animal: algunos gatos pueden sentirse cómodos siendo los dueños del hogar, por lo que debe evaluar con cuidado si piensa traer compañía. Ciertos felinos podrían sentirse todavía más tristes si otra mascota llega a la casa. Pero, en casos en donde la tristeza es causada por la soledad, una compañía animal podría ser la mejor solución. Analice la personalidad de su gato para tomar una buena decisión.

Consiga ayuda profesional: hablar con su veterinario de confianza puede ser la solución, cuando las otras opciones no funcionan o no parecen certeras. Puede pedir una recomendación para un especialista, que pueda recetar un tratamiento personalizado y productos farmacéuticos para ayudar a su gato.

Cambiar de comida: algunos expertos recomiendan hacer un cambio en la dieta del gato. De nuevo, consulte con su veterinario si es una buena opción.

