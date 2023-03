¿Cuál es la mejor comida para gatos? Le enseñamos cómo elegirla

La experta recomienda evitar productos con pigmentos artificiales, o productos químicos de conservación, como el BHA o el BHT. Foto: Pexels

En la actualidad, el mercado está cubierto de una cantidad considerable de productos de alimentación para mascotas, por lo que a veces resulta difícil escoger entre tantas opciones distintas. No obstante, la nutrición de los felinos no puede tomarse a la ligera, porque una mala alimentación puede conllevar en problemas físicos y emocionales para ellos. Por esto, en La Red Zoocial traemos cinco consejos esenciales para escoger la comida de su gato.

Natalia Acosta recomienda fijarse en el primer ingrediente que aparece en la bolsa o etiqueta de comida para gatos.“El primer ingrediente que aparece en la lista de la bolsa del producto es el que más va a contener el alimento. Entonces, se espera que sea una proteína animal, como salmón o pollo. Por eso, no es aconsejable que comience por subproducto o harina, maíz o trigo”, explica la experta.

Las marcas de comida para gato suelen utilizar etiquetas, dibujos y estrategias de publicidad que pueden hacer parecer que su producto es confiable. No obstante, los dibujos y las imágenes del producto deben ser irrelevantes a la hora de escoger la alimentación del felino. Lo más importante es leer la parte de la información nutricional y sus ingredientes.

Acosta también recomienda que busque un producto que contenga la menor cantidad posible de solla, maíz o trigo, porque estos alimentos no son propios de la necesidad de la especie.

Para los felinos es esencial que escoja un producto que tenga taurina: “la taurina es un aminoácido esencial para ellos, su cuerpo no lo produce, por eso debe estar en la dieta”, comenta la veterinaria con maestría en nutrición.

Es esencial que su comida tenga fuentes de pescado u omega-3. Este componente también es fundamental en la dieta de los perros.

En los felinos, es recomendable que se le complemente su alimentación con productos húmedos. Por ejemplo, se sugiere dar latas u otro tipo de alimentos similares. Entre mayor humedad haya en su alimento, mejor será para el riñón de los gatos.

Acosta recomienda no utilizar productos con pigmentos artificiales o con químicos de conservación, como el BHA o el BHT. Según Kemin, “el hidroxianisol butilado (BHA) y el hidroxitolueno butilado (BHT) son antioxidantes sintéticos comúnmente utilizados para estabilizar los alimentos para mascotas y los ingredientes de alimentos para mascotas. Sin embargo, existe una preocupación creciente sobre su seguridad ambiental y su efecto sobre la salud animal”. No obstante, todavía hay bastantes productos en Colombia que cuentan con estos productos químicos.

Es necesario resaltar que los cinco consejos brindados por la experta se acomodan a las necesidades de los gatos sanos. Si su felino está enfermo y requiere de una dieta específica, su nutrición debe ser recetada por un veterinario que revise y analice al animal en profundidad.

La ola de veganismo en 2023 ha venido acompañada con nuevas ideas para alimentar a las mascotas. Entre ellas, se argumenta que para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero producto de la ganadería, es necesario que los perros y gatos también dejen de consumir carne. Pero ¿es posible alimentarlos exclusivamente con proteína vegetal?

“Sí, es posible tener una dieta vegana en mascotas. Pero que sea posible no quiere decir que sea lo correcto”, comenta Daniela Peña, médica veterinaria de la Universidad de La Salle. La experta explica que las dietas que carecen de carne pueden generar un déficit de nutrientes esenciales en los perros y gatos. “Los felinos son carnívoros estrictos, lo que significa que vienen alimentándose con carne desde sus antepasados, quienes sacaban de sus presas la proteína, grasas y aminoácidos”.

“Los gatos tienen un origen desértico, por eso es que casi no toman agua, porque ellos obtenían el agua de su presa”, afirma Natalia Acosta, médica veterinaria con maestría en nutrición. Asimismo, considera que la carne tiene nutrientes esenciales en la dieta de las mascotas, quienes se ven gravemente afectadas cuando solo comen alimentos de origen vegetal.

La falta de carne en los animales ha tenido como resultado una ola de enfermedades que no eran diagnosticadas con frecuencia en el pasado. “Ya es muy común que los gatos se estén muriendo de enfermedad renal, pero eso no es normal. Esto se debe a que ellos están teniendo una dieta que no está haciendo caso a la necesidad de su especie, los productos comerciales están compuestos por puro carbohidrato y proteína vegetal”, dice Natalia Acosta.

“No es lo mismo que un animal esté vivo a que esté sano. Las mascotas pueden presentar enfermedades como diabetes, obesidad y problemas intestinales recurrentes en el futuro”, explica la médica veterinaria Natalia Acosta. Por ahora, los expertos aconsejan mantener la prudencia y no eliminar el consumo de carne, para evitar resultados nefastos en sus mascotas.

