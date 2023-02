Hombre encontró dos felinos silvestres en el Tolima y pensó que eran gatos

Médicos veterinarios expertos en fauna silvestre aconsejan no tocar a los animales, pues sus madres pueden estar cerca buscando comida. Foto: Cortolima

Luz Rodríguez Garay, veterinaria de fauna silvestre y líder de proyectos de biodiversidad de la Universidad CES de Medellín, comentó a La Red Zoocial que los seres humanos están poblando los espacios de la fauna silvestre cada vez más. “La fauna silvestre se está teniendo que adaptar a los seres humanos”, comentó la experta.

Con base en las declaraciones de Garay, ocurren casos como el sucedido Convenio, corregimiento del Líbano en el Tolima, donde un campesino encontró a dos animales silvestres y los confundió con gatos recién nacidos. Posteriormente, los llevó a la estación de Policía más cercana, en donde avisaron a la Oficina Territorial del Norte de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima).

Los animales fueron rescatados por profesionales del Centro de Atención y Valoración (CAV), quienes reportaron que estaban en buen estado de salud, por lo que podían ser liberados nuevamente en su hábitat natural.

“No siempre lo mejor es rescatarlos, es esencial estar seguros primero que su mamá no está cerca”, comentó Delio Orjuela, médico veterinario del Centro de Atención y Valoración de Cortolima.

Mongabay afirma que el jaguarundí tiene dos veces el tamaño de un gato doméstico, además de contar con una cara plana y orejas redondas. Suele ser igual de ágil que una comadreja y cuenta con una cola larga, como las nutrias, por lo que lo apodan “el gato comadreja” o “gato nutria”.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha clasificado a este felino como un animal con Preocupación Menor (LC). Es decir, la entidad considera que no está en peligro de extinción. No obstante, expertos, como Anthony Giordano, fundador de Species, Sociedad para la Preservación de Carnívoros Amenazados y su Estudio Ecológico Internacional, consideran que podrían estar más amenazados de lo que se cree.

“Basándome en lo que sé y sospecho sobre el yaguarundi en su área de distribución, abogaría por una mayor conservación de varios hábitats neotropicales muy amenazados”, comentó el experto en un estudio para Mongabay.

Luz Rodríguez, veterinaria en fauna silvestre, le comentó a La Red Zoocial que lo más importante para la ciudadanía es no asustarse ni impresionarse si ven iguanas, monos u otros animales en el entorno. “Ellos están con nosotros. Que no los veamos no quiere decir que no existan. El punto es saber cuándo intervenir. No es lo mismo ver una zarigüeya pasando que verla inconsciente. Solo debemos intervenir si están en un estado de vulnerabilidad”, explica Rodríguez.

En caso de encontrarse con un animal silvestre, la experta recomienda comunicarse con las autoridades ambientales. “Cada región del país tiene una de ellas, en Antioquia está la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia. En el país tenemos a Codechocó o Corpoamazonía”, agrega.

Para ello, es necesario dirigirse a la página de Internet de su autoridad ambiental respectiva. “Es importante que ellos se encarguen. Hay personas que se llevan al animal a su casa, pero esto genera más daño que beneficio”, afirma Rodríguez.

Del mismo modo, es necesario mantener la calma. “Haga mucho silencio. Los animales silvestres tienen los sentidos bastante agudos, por lo que gritar puede empeorar las cosas. Evite al máximo el contacto con el animal, porque las personas pueden terminar siendo atacadas”, finaliza Rodríguez.

