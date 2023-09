¿Cuál es la vacunación adecuada para mi gato y con qué frecuencia debe vacunarse?

El Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), recomienda desparasitar al gato 15 días antes de comenzar el esquema de vacunación. Foto: Pexels

El funcionamiento de las vacunas se basa en ayudar a combatir las enfermedades, administrando una pequeña parte del virus, bacteria o microorganismo para lograr que se produzcan los anticuerpos de defensa necesarios para luchar contra la enfermedad. Además, estas deben aplicarse después de un período de tiempo, para asegurar la protección de los animales.

El Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), recomienda desparasitar al gato 15 días antes de comenzar el esquema de vacunación, ya que esto facilita que el sistema inmune esté focalizado en desarrollar anticuerpos y se ahorre el esfuerzo de combatir posibles parásitos.

El médico veterinario Stivenson Quiroga Villarraga asegura que las vacunas deben aplicarse en el siguiente orden:

🐱 1) primera dosis de vacuna triple felina, después de los 60 días.

Esta inyección genera inmunidad contra:

Herpesvirus felino

Calicivirus felino

Panleucopenia felina

🐈 2) la vacuna antirrábica debe aplicarse en el día 75.

🐱 3) el refuerzo de la triple felina debe aplicarse en el día 90.

🐈 4) la vacuna contra la leucemia viral felina debe aplicarse en el día 105. Esta es una inyección que no es considerada esencial, y debe ser aplicada en gatos que tuvieron un resultado negativo en el examen de laboratorio de esta enfermedad y que tienen un riesgo real de ser contagiados.

5) La vacuna contra la rabia debe ser aplicada, anualmente, por ley. Se recomienda su aplicación después de los seis meses de edad.

Las vacunas son esenciales en los animales, porque ayudan a prevenir enfermedades como la rabia, entre otras problemáticas que aquejan a varias mascotas en el país. “Somos un país endémico en rabia. Tenemos que mantener el tema de que la vacunación obligatoria”, explica el veterinario.

Stivenson Quiroga afirma que el esquema de vacunación en un cachorro inicia a los dos o tres meses de edad, porque en esa época ellos se separan de la madre, entonces pierden la inmunidad materna, transmitida a través de la leche en la lactancia. “¿Qué pasa si llegamos a vacunar a un gato cuando todavía está lactando y todavía están adquiriendo la inmunidad de la leche materna? Existe la posibilidad de que haya una reacción cruzada, tanto la inmunidad de la vacuna como la inmunidad materna se cruzan y el animal puede quedar desprotegido en cuanto a ambas inmunidades”, explica Quiroga.

El experto considera que un animal que está encerrado todo el día dentro de un apartamento no debería vacunarse, con excepción del tema de la rabia. “Con la leucemia es lo mismo: lo mejor es realizar el examen para verificar si el animal es negativo con la enfermedad y así tomar decisiones. Si el animal está expuesto a la enfermedad, como, por ejemplo, ser mordido por un animal infectado con leucemia, es necesario poner la vacuna. Si no, no es obligatorio aplicarla”, explica el médico veterinario.

Por último, todavía no existe una vacuna para enfermedades como el virus de la inmunodeficiencia felina (VIF), al igual que en el caso de los seres humanos.

