¿Cuáles son las razas de gatos más protectoras?

Aunque los gatos tienen la fama ser animales independientes, apáticos y poco cariñosos, esto es solo un mito. Según los expertos, los mininos pueden establecer vínculos estrechos con los humanos e incluso, así como sucede con los perros, volverse los protectores de sus dueños.

No obstante, es importante tener en cuenta que el hecho de que un gato sea protector no significa que sea agresivo por naturaleza. Todo depende de la socialización que su tutor le imparta desde temprana edad. Asimismo, estas mascotas no están diseñadas solo para brindar protección, también requieren de cuidados básicos, amor y atención por parte de sus cuidadores.

Estas son algunas de las razas de gatos más protectoras, según el portal especializado Animals A2Z.

Gato Manx

El manx es una raza de gato doméstico originaria de las islas británicas, específicamente de la isla de Man. Se caracteriza por ser un felino sin cola debido a un raro gen causado por una mutación que se produjo hace cientos de años. Sin embargo, algunos pueden tener una cola completa y es probable que haya una camada de gatitos con diferentes longitudes de cola o sin cola.

Esta raza es inteligente, leal y se le conoce por ser un buen “gato guardián” que protege con entusiasmo a la familia de cualquier peligro, ya sea real o no. Son protectores de su territorio y lo defienden contra cualquier intruso, independientemente de su tamaño.

Abisinio

El gato abisinio es popular debido a su apariencia física y su personalidad. Tanto en reposo como en movimiento, este animal muestra una gran elegancia y armonía en sus movimientos. La raza es fácil de adiestrar, le encanta jugar y casi siempre está dispuesta a aprender órdenes y trucos. En general, el abisinio es sociable, curioso y muy inteligente. Le encanta seguir a su dueño por toda la casa y estar pendiente ante cualquier posible peligro.

Birmano

El birmano o sagrado de Birmania es una raza de gato de pelo semilargo que se caracteriza por sus ojos azules y su pelaje blanco con zonas de tonalidades más oscuras. Es un felino sociable, juguetón y cariñoso. Le encantan las caricias y puede establecer vínculos muy estrechos con su dueño. Por esta razón, también es común que desarrolle conductas protectoras con los integrantes de su familia.

Mau egipcio

El mau egipcio es una raza de gato grande de pelaje corto y suave. Puede manifestar comportamientos afectuosos, aunque la falta de atención también llega a desencadenar una respuesta potencialmente agresiva. Cuando alguien se entromete en sus cosas o en la “propiedad” del mau egipcio, este responde siseando, gruñendo o incluso agarrando la mano de quienes intenten tocar su comida o sus juguetes.

Angora turco

El angora turco es un compañero inteligente, divertido y cariñoso. La raza puede desenvolverse bien en hogares con niños y otras mascotas. Suele mostrar un comportamiento similar al de un perro, ya que le encanta jugar y se lleva bien con otros animales. La raza es protectora con sus seres queridos, pero sigue siendo amistosa y saluda con entusiasmo a los extraños. Además, puede adaptarse fácilmente a diferentes entornos.

