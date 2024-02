La gran suma de dinero que Johnny Depp y Rod Stewart recaudaron para gatos abandonados

El protagonista de Piratas del Caribe, contribuyó en el evento de beneficiencia. Foto: @loolidepp

Johnny Depp volvió a ser el centro de atención, en un evento privado y benéfico en el que participó con su amigo Sir Rod Stewart. Así fue como se recaudó mucho dinero para una organización benéfica que trabaja con gatos abandonados, llamada Animal Trust de Celia Hammond.

Por medio de la subasta de las entradas del evento, se consiguieron cerca de 250 mil libras esterlinas (casi 1.230 millones de pesos colombianos) para apoyar a peludos que son rechazados por la sociedad, de la fundación creada por la ex modelo Celia Hammond, hace casi 40 años, quien desde entonces se ha dedicado a proteger a los animales más vulnerables.

La participación de la estrella de Piratas del caribe, que mostró sus habilidades en la guitarra; junto con el rockero Sir Rod, impactó al público e hizo posible este gran logro, pues juntos contribuyeron cantando canciones como: Maggi May, Forever Young y First Cut is the Deepest.

“La devoción y el compromiso de Celia con la protección de los animales vulnerables y abandonados son más que admirables”, dijo Depp, de 60 años, a Daily Mail. Además, agregó que estaba muy contento por ser parte del éxito de la noche y por estar junto a su amigo.

En cuanto a Sir Rod, dijo al medio británico que “no podría estar más feliz” de ayudar a crear conciencia y recaudar fondos para el trabajo vital que la organización benéfica realiza por los animales vulnerables y no deseados. “Estoy encantado de actuar en este evento tan íntimo este fin de semana con mi colega músico Johnny Depp”, agregó.

