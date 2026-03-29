¿Cuáles son los riesgos de dejar salir a su gato a la calle? Esto dicen los expertos

Los felinos pueden vivir tranquilos y estables en ambientes interiores enriquecidos y con estímulos adecuados. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aunque para muchos tutores permitir que sus gatos salgan de casa puede parecer inofensivo o incluso necesario, especialistas en salud animal advierten que esta práctica puede exponerlos a múltiples riesgos, algunos de ellos potencialmente mortales.

De acuerdo con información divulgada por el Hogar Halomí, refugio especializado en gatos con leucemia felina (FeLV) e inmunodeficiencia felina (FIV) en Boyacá, uno de los principales peligros es el contagio de estas enfermedades que se transmiten por el contacto con otros gatos infectados, una situación cada vez más frecuente tanto en zonas rurales como urbanas.

Según el refugio, una gran proporción de los casos de leucemia e inmunodeficiencia felina están relacionados con la vida en la calle. Por eso, insisten en que el cuidado responsable implica brindarles un entorno protegido donde su salud y bienestar no estén en riesgo.

Lea también: La adoptaron, la devolvieron y ahora nadie pregunta por ella: la historia de Lula

A esto se suma la posibilidad de contraer parásitos internos y externos. Pulgas y garrapatas, por ejemplo, pueden transmitir enfermedades graves que, si no son tratadas a tiempo, pueden comprometer la vida del animal.

Los riesgos también incluyen situaciones de violencia o accidentes. Los gatos que deambulan libremente pueden ser víctimas de maltrato, envenenamiento o atropellamientos. Además, es común que resulten heridos en peleas con otros gatos, ataques de perros u otros animales.

Otro factor a considerar es la posibilidad de que se pierdan, ya que al salir de su entorno pueden desorientarse y no encontrar el camino de regreso a casa.

Más allá de su bienestar individual, los expertos también advierten sobre el impacto ambiental. Los gatos son cazadores naturales y, al salir, pueden afectar el equilibrio de ecosistemas al cazar aves y pequeños mamíferos.

Lea también: Cruz Roja despide a Maia, perrita rescatista que salvó vidas durante nueve años

De acuerdo con un estudio publicado en Avian Conservation and Ecology, una revista revisada por pares, los gatos domésticos matan anualmente de tres a 12 millones de aves en áreas urbanas y suburbanas de Colombia. Además, son responsables de la muerte de ocho a 29 millones de individuos de fauna vertebrada en los Andes del país.

En este contexto, los expertos recomiendan mantener a los gatos en espacios seguros dentro del hogar, adaptados a sus necesidades. Debido a su naturaleza territorial, los felinos pueden vivir tranquilos y estables en ambientes interiores enriquecidos, donde identifiquen zonas seguras y estímulos adecuados.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱