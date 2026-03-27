La adoptaron, la devolvieron y ahora nadie pregunta por ella: la historia de Lula

Lula es una perrita con un temperamento noble y afectuoso con las personas. Foto: @FundacionLucila

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En la Fundación San Roque Lucila Carmona, ubicada en Cundinamarca, un nuevo caso de una perrita devuelta al refugio ha encendido el llamado sobre la tenencia y adopción responsable de animales de compañía. Se trata de Lula, una canina que, tras haber sido adoptada en 2024 cuando apenas tenía cuatro meses, regresó a la fundación en condiciones que preocupan a sus cuidadores.

Según lo compartido por la organización en sus redes sociales, Lula fue devuelta al refugio con la “excusa” de que no convivía adecuadamente con aves ni gatos. No obstante, desde la fundación señalan que esta razón podría ocultar factores más profundos, relacionados con la falta de educación, tiempo y socialización durante su proceso de crianza.

“Lula no recibió la educación, el tiempo ni el amor que necesitaba. Al parecer, pasaba gran parte de su tiempo amarrada, sin oportunidades para aprender ni socializar. Y ahora, la ´difícil´resulta ser ella", escribió el refugio en su cuenta de X.

Desde la fundación también explican que cuentan con procesos de adopción rigurosos, orientados a garantizar que cada animal llegue a un hogar adecuado y responsable. Estos incluyen filtros, entrevistas y seguimiento, con el objetivo de velar por el bienestar de los perros a largo plazo. Aun así, en algunos casos se presentan devoluciones como la de Lula, situaciones que escapan a su control y que no reflejan la falta de compromiso de la organización.

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Actualmente, Lula atraviesa un proceso de adaptación complejo. No está acostumbrada a la vida en la fundación. Permanece aislada temporalmente mientras se ajusta a su nuevo entorno, una medida preventiva para evitar situaciones de estrés, posibles conflictos con otros perros o intentos de escape. “Está triste, con poco apetito y tratando de entender este cambio tan grande en su vida. Le está afectando mucho y nos duele verla así”, indicaron.

Pese a este panorama, desde la fundación destacan que Lula mantiene un temperamento noble y afectuoso con las personas. Además, hasta el momento no ha mostrado comportamientos agresivos hacia otros animales, lo que refuerza la idea de que, con el entorno adecuado, podría adaptarse sin dificultades.

Sin embargo, uno de los aspectos que más preocupa al equipo es la falta de interés en su caso. Según informaron, hasta ahora nadie ha preguntado por ella ni se ha postulado para ofrecerle un nuevo hogar.

Ante esta situación, la fundación hizo un llamado urgente a la adopción responsable. Buscan para Lula una segunda oportunidad, pero esta vez en un entorno que garantice estabilidad, paciencia y compromiso a largo plazo. La recomendación es que sea adoptada como mascota única, en un hogar donde pueda recibir atención individual y un proceso de adaptación respetuoso.

Las personas que estén interesadas en conocer a Lula y brindarle un hogar para toda la vida pueden contactar a la organización a través de sus redes sociales @FundacionLucila.

Lula regresa a la fundación 💔



Lula se entregó cuando tenía apenas 4 meses, en el año 2024. Era solo una cachorra llena de vida, con la esperanza de haber encontrado un hogar para siempre…



Hoy, después de dos años, vuelve.

Triste, sin apetito y completamente confundida, como… pic.twitter.com/2tqNhEC5It — Fundación San Roque (@FundacionLucila) March 24, 2026

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