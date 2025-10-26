¿Cuánto debe pesar un gato según su edad? Así puede saber si su felino está sano

Un gato con sobrepeso puede parecer tierno, pero su salud está en riesgo: controlar su peso es un acto de amor.

Los gatos son compañeros fascinantes: curiosos, amorosos y, al mismo tiempo, profundamente sensibles a los cuidados que reciben. Aunque suelen parecer autosuficientes, su bienestar depende en gran medida de la atención que les brindan sus tutores, especialmente en lo que respecta a su alimentación y peso.

De acuerdo con el portal especializado en mascotas Purina, mantener el peso ideal ayuda a prevenir enfermedades articulares, digestivas y cardíacas, además de garantizarle una vida más larga y activa. En casa, los gatos suelen llevar una vida más sedentaria, especialmente si están esterilizados o viven solos, lo que los hace más propensos al sobrepeso.

El peso ideal de un gato depende de su raza y edad

Así como en los humanos, no todos los gatos tienen la misma complexión. Según Purina, el peso ideal varía según la raza:

Gato común europeo: entre 3,6 y 4,5 kg

Persa: entre 3 y 5,5 kg

Siamés: entre 2 y 4,5 kg

Estas cifras aplican a gatos adultos, es decir, mayores de dos años, y sirven como una referencia general. No obstante, la evaluación más precisa debe hacerla un veterinario, quien puede determinar si el felino está dentro de su rango saludable.

El portal Patitas & Co complementa esta información con una guía por edades, ideal para quienes conviven con gatitos en crecimiento. Un recién nacido pesa entre 80 y 120 gramos, mientras que a los tres meses debería rondar entre 1,3 y 1,8 kg. Un gato adulto promedio mantiene un peso de 3,5 a 5 kg, aunque razas grandes, como el maine coon, pueden alcanzar de 6 a 10 kg sin que esto signifique obesidad.

¿Cómo saber si un gato tiene el peso adecuado?

Purina propone cuatro pruebas sencillas para evaluar si un gato se mantiene en su rango ideal:

Observación general: si se ve muy redondo o no hay diferencia visible entre el torso y las patas, podría tener sobrepeso. Revisión de costillas: deberían notarse ligeramente al tacto. Si no se pueden sentir, hay exceso de grasa, mientras que si sobresalen demasiado, el gato está por debajo del peso normal. Tacto en los hombros y columna: deben sentirse al acariciarlo. Si no es posible percibir la estructura ósea, probablemente pese más de lo recomendable. Movimiento de la cintura: si al caminar se balancea o la grasa cuelga en exceso, el gato necesita ajustar su dieta.

Además de estos signos, los expertos de Purina advierten que los gatos con sobrepeso suelen volverse más perezosos, toleran peor el calor y pueden desarrollar enfermedades respiratorias, articulares o digestivas. En cambio, un gato con bajo peso puede presentar pérdida de pelo, falta de brillo en los ojos o debilidad.

Alimentación y control veterinario

Mantener el peso ideal de un gato es posible si se controla la cantidad y el tipo de alimento. Purina recomienda elegir comida específica para cada etapa de vida (cachorro, adulto o senior). También se sugiere evitar la comida humana y ajustar las porciones según las indicaciones del fabricante.

La mejor herramienta para garantizar la salud de un gato es la observación constante y las revisiones veterinarias periódicas. Un peso estable, acompañado de energía y buen apetito, es el mejor indicador de que el compañero felino está sano y feliz.

