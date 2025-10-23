El perro que nunca perdió la esperanza: Leo lleva 2.000 días en un refugio

Un conductor de camión o alguien que pase mucho tiempo en la carretera podría ser un compañero ideal para él. Foto: The Bridge Home No Kill Animal Rescue/Facebook

El refugio The Bridge Home No Kill Animal Rescue en Tennesse, compartió recientemente la historia de Leo, su residente canino más longevo, quien ha esperado más de 2,000 días por un hogar definitivo. Con la esperanza de encontrar la pareja perfecta para él, el refugio difundió fotografías del perro de casi siete años, destacando su carácter “superdulce” y su disposición para acompañar a su futuro dueño en aventuras.

Según la gerente del refugio, Amanda Wilson, Leo ha permanecido en el refugio durante más de cinco años y medio desde que llegó como entrega voluntaria de su anterior dueño. “Debido a su larga estadía, se ha acostumbrado a la vida en el refugio y no parece descuidado”, explicó Wilson a Newsweek. Sin embargo, reconoció que este tipo de permanencia prolongada no es ideal para ningún animal. Estudios, como uno de la Universidad de Florida, indican que los animales confinados en refugios pueden sufrir ansiedad, aislamiento social y falta de estimulación, lo que afecta su bienestar físico y mental.

Leo es un perro selectivo con otros caninos y no puede convivir con gatos. El refugio recomienda que su nuevo hogar tenga niños mayores de 12 años o menores que no lo abrumen. Wilson destacó que Leo es excelente en el auto, camina correctamente con correa y está entrenado para ir al baño. Considera que un conductor de camión o alguien que pase mucho tiempo en la carretera podría ser un compañero ideal para él.

A pesar de la atención mediática que ha recibido, Leo aún no ha encontrado un hogar permanente. Durante el tiempo de Wilson en el refugio, solo se recibió una solicitud para adoptarlo, la cual no pudo concretarse debido a que la solicitante ya tenía perros pequeños, con los que Leo no se lleva bien.

La publicación de Facebook compartida por el refugio ha generado muchas reacciones, acompañada de comentarios de usuarios esperanzados. Uno de ellos expresó: “¡Este cachorro merece un hogar AHORA MISMO! ¡Por favor, vayan a conocerlo!” Otro añadió: “Un cachorro absolutamente hermoso, compartido con tanto amor y muchas oraciones para que pronto tenga un hogar maravilloso.”

El refugio continúa su búsqueda de un hogar definitivo para Leo, confiando en que finalmente encontrará a la familia adecuada que le brinde la estabilidad y el cariño que merece.

