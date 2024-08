¿Cuánto tiempo tarda un gato en querer a una persona?

Los felinos domésticos necesitan de cierto tiempo para conocer a las personas y ganarse su confianza y afecto. Foto: Paula Andrea Saavedra

Los gatos tienen fama de ser animales solitarios, independientes y reacios con las personas, incluso con sus propios cuidadores. Sin embargo, son solo mitos, estos seres en realidad pueden llegar a ser bastante sociales, cariñosos y amorosos. Tal y como sucede con los humanos, los felinos domésticos necesitan de cierto tiempo para conocer a las personas y ganarse su confianza y afecto. Una vez lo logran, se vuelven inseparables con sus tutores.

Cuando una persona adopta a un gato, es normal que se llegue a preguntar cuánto tiempo tardará este en quererlo y acostumbrarse a su compañía. Sobre esto, lo más importante es tener mucha paciencia, pues en ningún momento se debe presionar al animal. Todo lo contrario, el proceso se debe dar de forma natural y genuina. El portal web especializado en mascotas Pet Life asegura que el tiempo que tarda un minino en tomarle afecto a su tutor depende de diferentes factores, como, por ejemplo, si es un cachorro o un gato adulto, si fue separado de su camada recientemente, si fue rescatado de la calle, si viene de otra familia, si tiene alguna condición física especial, entre otros.

De acuerdo con el portal Experto Animal, las interacciones que los felinos tienen cuando son cachorros determinan su tiempo de adaptación con otros. Durante el periodo de socialización temprana, la exposición a diferentes tipos de sonidos y olores suelen ayudarlos a adaptarse mejor a un nuevo ambiente y a construir un vínculo más fuerte con los humanos. Por ende, el tiempo promedio que tardan los gatos cachorros en acostumbrarse a un nuevo hogar no es tan largo. Según explican los expertos, este puede tardar entre dos a tres semanas. No obstante, aceptar a una persona no es lo mismo que quererla, por lo que el sentimiento de afecto puede demorarse más tiempo.

En gatos adultos o que han experimentado casos como el abandono o el maltrato, el proceso de adaptación suele ser mucho más largo, incluso puede durar meses. Es normal que, tras vivir episodios traumáticos, los animales sientan cierto rechazo, miedo o confusión con las personas. La paciencia y la constancia son claves para obtener la confianza y el amor de los mininos en estas situaciones.

De acuerdo con John Bradshaw, experto en comportamiento de gatos y autor del libro “En la mente de un gato”, lo más importante para ganarse el afecto de un minino es aprender a comunicarse con él de forma eficaz para anticipar sus necesidades. “Los gatos demuestran una gran flexibilidad en cómo se comunican con nosotros. Desde maullar a dar cabezazos, los gatos ´hablan´ a su gente de diferentes modos dependiendo de la situación”, explica Bradshaw en su libro.

El experto asegura que las mejores relaciones entre mininos y cuidadores son aquellas en las que los humanos se adaptan al estilo de comunicación preferido del animal. Según él, la persona favorita de un gato será la que le haga sentir cómodo, seguro y feliz en todo momento. “Algunos gatos y su gente desarrollan un vocabulario único que ambos entienden, pero que no es compartido con otros gatos o gente”, dice Bradshaw.

Algunas de las formas más sencillas y prácticas para convertirse en la persona favorita de un gato, según el experto, son:

Darle de comer: los gatos responden a la comida y a la seguridad, por lo que darle alimento es una forma de hacer que se sienta a gusto.

Jugar con él: los juegos combinan atención y ejercicio, crean hormonas de bienestar e incentivan el vínculo entre un gato y una persona.

Refuerzo positivo: el experto aconseja premiar al minino con caricias o con palabras de aprobación cuando hace algo bueno. Esto ayudará a reforzar la relación con él.

