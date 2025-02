¿Cuánto tiempo tardan los gatos en olvidar a su familia?

Los gatos extrañan a los miembros de su familia cuando no están presentes. Foto: Pixabay

Los gatos tienen la fama de ser animales solitarios, independientes y poco sociables. Sin embargo, esto son solo mitos y falsas creencias. Estas mascotas, al igual que los perros, son grandes compañeros de vida y pueden llegar a desarrollar vínculos muy fuertes y duraderos con los miembros de su familia.

Muchos cuidadores de gatos suelen tener la preocupación de qué sus peludos los olviden. Especialmente cuando los dejan al cuidado de otras personas por mucho tiempo, ya sea porque están de vacaciones o por viajes de trabajo o estudio. No obstante, la realidad es que estos animales no se olvidan tan rápido de las personas que aman.

Aunque algunos mininos se muestran poco efusivos cuando ven a sus dueños después un largo tiempo, esto no significa los odien o que no los recuerden. Esta es una conducta que varía según la personalidad del felino: algunos son más amorosos y expresivos que otros. Lo que sí se ha demostrado es que las mascotas extrañan a los miembros de su familia cuando no están presentes.

Según explica el portal Experto Animal, el tiempo que tarda un gato en olvidar a su familia depende de varios factores, como el tipo de relación que tengan o hayan tenido en el pasado y la capacidad cognitiva del animal. En general, los felinos pueden recordar a sus dueños durante meses o incluso años. Si la relación con sus cuidadores fue agradable y positiva, el peludo podrá recordarlos durante mucho tiempo, incluso después de años sin verlos.

A continuación le explicamos cómo funciona la memoria de los gatos:

Memoria a corto plazo : Dura unas 16 horas y ayuda a los gatos a recordar eventos recientes.



Memoria a medio y largo plazo : Depende de la experiencia específica y puede prolongarse más tiempo. Los cachorros suelen tener una capacidad de recuerdo menos desarrollada en comparación con los gatos adultos; una dinámica similar a la observada en bebés humanos.

Memoria episódica: Permite a los gatos recordar momentos específicos, como la hora de su comida o dónde dejaron su juguete favorito.

