¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que su gato se olvide de usted?

Aunque su gato no siempre le demuestre que lo extraña, en el fondo está totalmente feliz de que esté en casa. Foto: Freepik

Los gatos son conocidos por su independencia y autosuficiencia, lo que a menudo lleva a la creencia de que no forman vínculos emocionales fuertes con sus cuidadores a diferencia de los perros. Sin embargo, esta percepción no es del todo precisa. A pesar de su comportamiento reservado, los gatos pueden desarrollar una conexión profunda con sus dueños. Entonces, ¿cuánto tiempo puede tardar un gato en olvidarse de su cuidador?

Para obtener una respuesta, debemos entender cómo funciona la memoria de un felino: según el médico veterinario Jacob Hawthorne, citado en The Dodo, “la memoria a corto plazo de un gato puede durar hasta 16 horas, un tiempo notablemente más largo que el promedio de 27 segundos observado en muchos otros animales”. Mientras que la memoria a largo plazo, que implica la retención de información durante años, “también ha demostrado durar un buen periodo de tiempo, esto les facilita a los felinos recordar la ubicación de su caza o reconocer a una persona después de mucho tiempo“, explica Hawthorne.

Aunque no se dispone de una cifra exacta sobre cuánto tiempo puede pasar para que un gato se olvide de su dueño, “esta capacidad de memoria sugiere que los felinos tienen un buen recuerdo de sus cuidadores (...) Es común que los gatos lo recuerden incluso si no lo han visto durante años”, dijo el Dr. Hawthorne a The Dodo.

“Algunos gatos no se acercarán a su cuidador inmediatamente cuando llegue a casa, pero eso no significa que no lo extrañen o no lo recuerden”, afirma el experto, esto dependerá de la personalidad y la amabilidad de su felino, pero se cree que la mayoría de los gatos extrañan a sus dueños cuando se van, y sabemos que los recordarán debido a lo fuerte que es su memoria. Es por esto, que es muy importante que, como cuidadores, creemos un vínculo fuerte con nuestro peludito.

¿Cómo asegurarse de que su gato no lo olvide?

Para fortalecer el vínculo con su felino y asegurar que le recuerde, considere estos consejos prácticos:

Cree un entorno enriquecido que estimule a su gato. Proporciónele oportunidades para explorar y jugar, lo cual ayudará a mantener activa su memoria y su bienestar.

Edúquelo con amor y premios: utilice recompensas, como golosinas o caricias, para reforzar el buen comportamiento. Evite métodos de disciplina que puedan causar estrés o miedo.

Juegue con su peludito: utilice juguetes diseñados para gatos y dedíquele tiempo de calidad y diversión.

Establezca rutinas: la consistencia y regularidad a la hora de cuidar a su gatito es crucial. Por ejemplo, en la alimentación, prepare su comida en presencia del gato y aliméntelo a horas regulares para reforzar el vínculo.

Respete su espacio: dedicar tiempo no significa que el felino deba estar con usted día y noche. No interrumpa a su gato mientras duerme o realiza actividades importantes.

Ofrézcale bienestar: no se trata solo de darle amor a su peludito, también debe llevarlo a chequeos veterinarios constantemente para que se mantenga en condiciones de salud óptimas.

Aunque los gatos tienen una percepción del mundo diferente a la de los perros, su capacidad para recordar es notable. Con una conexión emocional positiva y una rutina que refuerce el vínculo, es probable que su gato no se olvide de usted fácilmente. Asegúrese de proporcionar un entorno enriquecedor y respetar sus necesidades para mantener una relación fuerte y duradera.

