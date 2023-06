Curiosidades de las gatas hembras que quizá no sabía

De acuerdo Sandra López, especialista en felinos de la clínica veterinaria Clini Cat, las gatas aprenden a usar el arenero con mayor rapidez que los machos. Foto: Gabriela Andrade

Los gatos son animales cariñosos, leales y muy inteligentes. Cada ejemplar es único y su personalidad puede ser muy distinta dependiendo de si se trata de un macho o una hembra. Además, otros factores como la raza, la edad, la educación y las experiencias pasadas pueden determinar su carácter. En La Red Zoocial le contamos algunas curiosidades de las gatas hembras.

Son más limpias

De acuerdo Sandra López, especialista en felinos de la clínica veterinaria Clini Cat, las gatas aprenden a usar el arenero con mayor rapidez que los machos. Además, cuando van a depositar sus heces son menos exigentes. “Generalmente, una hembra tiende a ser más delicada, un poco más limpia a la hora de utilizar el arenero, mientras que los gatos machos suelen ser más bruscos en ese sentido”, le contó López a La Red Zoocial.

Su periodo de celo no es constante

De acuerdo con el portal Experto Animal, a diferencia de los gatos macho, las gatas hembra no tienen un periodo de celo constante a lo largo del año. Sus ciclos reproductivos suelen durar de 2 a 3 semanas y pueden tener lugar varias veces al año.

Son muy buenas cazadoras

Las gatas son más buenas a la hora de cazar que los gatos machos. Su agilidad y velocidad les permiten atrapar presas como roedores o insectos. Se cree que esto se debe a que las hembras necesitan ser más efectivas para proporcionar alimento a sus crías.

Tienen camadas de diferentes padres

Una característica curiosa sobre la reproducción de las gatas es que pueden aparearse con varios machos durante la misma fase ovulatoria. Esto tiene como consecuencia que, en una misma camada, pueda haber gatitos de diferentes padres.

Pueden ser tricolor

Las gatas tricolores, también conocidas como calicó, son un tipo específico de gata que tienen tres colores distintos en su pelaje. Según Experto Animal, debido a que las hembras tienen dos cromosomas X y los machos solo uno, es menos común que los gatos machos tengan pelaje tricolor. Para que esto suceda es necesario que se produzca una alteración genética y la probabilidad es de 1 entre 3000. Además, solamente 1 de cada 10.000 gatos machos tricolor es fértil.

Tienen una mayor esperanza de vida

De acuerdo con el artículo científico “How Long Do Cats Live? Facts About the Average Cat Lifespan”, en promedio, las gatas hembras tienen una mayor esperanza de vida que los machos.

Por otro lado, los gatos castrados y cruzados viven más que los que están sin castrar y los de raza pura. Aunque la longevidad normal varía entre 12 y 16 años, algunos gatos pueden alcanzar y superar los 21 años.

Según la edición de 2010 del Libro Guinness de los récords, la gata más longeva registrada fue Creme Puff, que murió en 2005, a la edad de 38 años y 3 días.

