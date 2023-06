Así salvaron a Oliver, perro mordido por una serpiente en la selva del Guaviare

Él es Óliver, un pastor belga malinois, que en medio de operaciones militares fue mordido por una serpiente. Foto: Cortesía Ejército

El Ejército Nacional informó que Oliver, un pastor belga malinois, fue mordido por una serpiente venosa durante un operativo militar en las selvas del Guaviare. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana.

Oliver, que lleva cuatro años rastreando explosivos, sobrevivió gracias al rápido actuar de su guía canino, el soldado Jáderson Guerra, quien succionó el veneno de la serpiente directamente del hocico del perro. Dice que no le importó poner en riesgo su vida, mientras Oliver, su fiel compañero, estuviera bien y a salvo.

“Mientras llegaba el apoyo aéreo a evacuarnos, pues yo me puse a succionarle el veneno, a hacer cosas para que no se me muriera, lo traté con sueros, con mucho cariño, todo, hablándole, dándole como motivación para que no se me fuera a morir”, contó el soldado a Caracol Televisión.

Tras el llamado de auxilio, Oliver fue trasladado desde la vereda Charras hasta San José del Guaviare, donde recibió la atención médica necesaria para garantizar su bienestar.

“Así como nuestros soldados se pueden ver afectados por circunstancias del clima, enfermedad o de pronto por acción de la amenaza, en esta ocasión uno de nuestros integrantes, un ejemplar canino, fue mordido por una serpiente; resaltamos la reacción de su guía, que le presta los primeros auxilios en el área, garantizándole su vida”, afirmó el señor brigadier general Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe, comandante de la Brigada de Selva N.º 22.

Oliver ya fue dado de alta y está fuera de peligro. Lamentablemente, estos son algunos de los peligros a los que se exponen los caninos cuando participan en las operaciones militares.

“Los peligros generalmente pueden ser un animal, un depredador, un tigrillo, un tigre, una culebra, alacranes, diferente número de animales que, lógicamente, pues se encuentran en la selva y pueden estar mordiendo a nuestros ejemplares”, comentó el sargento Wilson Gaitán, comandante de centro de entrenamiento canino, a Caracol Televisión.

Cabe resaltar que más de 17 mil binomios han sido entrenados para prestar diferentes servicios de seguridad en el Ejército Nacional. Colombia, hoy en día, cuenta con 18 centros caninos, dos criaderos especializados (en la raza de labrador y pastor belga malinois) y un centro de transición liderado por la Escuela de Ingenieros Militares.

Entre los 17 mil caninos entrenados, están Wilson y Ulises, ambos de raza pastor belga malinois, que fueron empleados en la Operación Esperanza para dar con el rescate de Lesly (13 años), Soleiny (9), Tien Noriel (5) y Cristin (1), quienes permanecieron perdidos durante 40 días entre la selva del Guaviare y Caquetá.

La labor de Wilson fue un éxito. Lamentablemente, este pastor belga malinois, de 6 años, lleva más de tres semanas perdido en la espesa vegetación. En estos momentos, más de 100 soldados están desplegados en la zona de búsqueda para dar con su rescate. Entre estos, está su guía canino, quien no ha querido salir de la selva hasta reunirse de nuevo con su fiel compañero.

La Operación Esperanza no termina hasta que Wilson aparezca. Las Fuerzas Militares saben que el perro está vivo. De hecho, en los últimos días han encontrado huellas frescas del canino. Por el momento, le están dejando comida en varias partes para que él tampoco pierda la esperanza de que será encontrado.

“La moral es que Wilson está vivo. Ya los soldados lo vieron, no sabemos por qué su comportamiento, pues cuando lo llamaron para acercarse, él salió corriendo”, dijo el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo Bonilla.

