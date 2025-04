De una caja de cartón a un hogar lleno de amor: la historia de rescate de Levi

En un principio, la idea era acoger temporalmente al gatito hasta encontrarle una familia. Foto: @madelinejohnsonnnn

Lo que pudo haber sido una historia triste y olvidada, terminó convirtiéndose en un testimonio de esperanza, entrega y amor incondicional. Esta es la historia de Levi, un pequeño gatito rescatado en Huntington Beach, California, que hoy no solo ha sobrevivido, sino que ha encontrado una madre humana y una comunidad que lo celebra cada día.

Madeline Johnson, de 25 años, jamás imaginó que una llamada de su novio la noche del 14 de marzo cambiaría su vida. Él la alertó, entre la sorpresa y la preocupación, de que alguien había abandonado un gatito en la puerta de la casa de un amigo. Sin pensarlo, Madeline tomó la caja donde estaba el diminuto animal y, al acariciarlo por primera vez, supo que no podía dejarlo atrás.

“Estábamos en shock. Nunca había visto algo tan pequeño. Pero cuando empecé a acariciarlo, se calmó, y sentí que ese era mi momento”, contó Johnson al medio Newsweek. Con esa certeza, decidió llevarlo a casa, aun sin saber qué hacer ni cómo cuidarlo.

Los primeros días, una lucha por sobrevivir

Con apenas días de nacido, Levi no tenía los ojos ni los oídos abiertos, y su dependencia era absoluta. Lo llevaron de inmediato a un veterinario de urgencias, quien le explicó a Johnson lo crítico de los primeros días de vida de un gatito neonatal. Había que mantenerlo caliente, alimentarlo con fórmula cada dos horas, estimular su digestión, y controlar su peso. Todo ello, sin margen de error.

“No tenía experiencia. Me apoyé en mi familia, mis amigos y Google. Hubo noches en las que me sentía como un zombi por no dormir, pero sabíamos que él dependía completamente de nosotros”, confesó Johnson. Junto a su novio y su madre, organizaron turnos para garantizar el cuidado de Levi las 24 horas del día.

La joven también enfrentó complicaciones inesperadas. El cordón umbilical de Levi tardó más de lo normal en desprenderse, se infectó y le causó una hernia. A tan corta edad, requirió antibióticos, lo que implicaba riesgos significativos. Aun así, el pequeño luchador resistió.

“Ha sido un guerrero. Hubo momentos en los que creí que no iba a lograrlo, pero Levi siempre encontró fuerzas para seguir adelante”, dijo Johnson.

De acogida temporal a familia definitiva

En un principio, la idea era acoger temporalmente al gatito hasta encontrarle una familia. Sin embargo, con cada día que pasaba, Madeline se convencía más de que ese vínculo era irrompible. “Esto estaba destinado a ser”, aseguró. Levi ya tiene un nuevo apodo: Little Man (hombrecito), y es tratado como un hijo más.

Hoy, con siete semanas de edad, Levi ha abierto los ojos, ronronea, hace “galletitas” con sus patas y explora el mundo con una curiosidad inagotable. Cada pequeño logro ha sido motivo de celebración para Johnson, quien afirma que verlo crecer ha valido cada noche sin dormir.

“No puedo creer que alguien lo haya dejado a la intemperie. Verlo ahora, fuerte, feliz y rodeado de amor, me hace sentir increíblemente orgullosa”, expresó emocionada.

Desde el primer día, Johnson ha compartido la evolución de Levi en su cuenta de TikTok (@madelinejohnsonnnn). Uno de sus videos, donde recopila los momentos más significativos del gatito, se volvió viral con más de 623.000 vistas y 140.000 ‘me gusta’. Hoy, más de 640 comentarios celebran la historia y la entrega de esta joven que nunca se rindió.

Gracias al apoyo y los consejos de otros usuarios, Johnson se siente parte de una comunidad: “Siento que he sido aceptada como madre de acogida. Levi pasó de estar en una caja a tener amigos en todo el mundo. En cierto modo, lo criamos entre todos”.

La historia de Levi no solo es una muestra de resiliencia animal, sino también una lección sobre la importancia de la compasión y el compromiso. Porque adoptar, aunque sea inesperado, es asumir una vida, y con ella, la responsabilidad de proteger, cuidar y amar sin condiciones.

