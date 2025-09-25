Dueña graba a su gata rescatada, sin saber que serían sus últimos momentos juntas

El video de Mimi se viralizó rápidamente y ya supera los 3,7 millones de reproducciones y más de 560.000 “me gusta”. Foto: @tofusnob

Lo que comenzó como un tierno video terminó convirtiéndose en un recuerdo doloroso para una joven dueña de un gato. En TikTok, la usuaria @tofusnob compartió imágenes de su gatita Mimi observando a los peces de una pecera, sin imaginar que serían los últimos momentos de la pequeña en su hogar. Poco después, el animal fue atacado por un biawak, un lagarto común en el sudeste asiático.

La dueña explicó que Mimi era una gatita callejera que acudía todos los días a su casa para comer y descansar sobre su zapatero. Con el tiempo, decidió adoptarla, cubrir sus gastos veterinarios y esterilizarla, con la esperanza de brindarle una vida segura como mascota de interior. Sin embargo, la tragedia frustró ese futuro.

En su mensaje, la joven recalcó que no culpaba al lagarto ni a terceros: “Jamás culpé al biawak ni a nadie por abrir la puerta. Vivo en la ciudad y nunca había visto uno en el vecindario”, escribió.

Los biawak, también conocidos como varanos, son reptiles que habitan en zonas silvestres del sudeste asiático. Aunque no suelen atacar a las personas, poseen glándulas venenosas que no representan un peligro grave para los humanos, pero sí resultan letales para animales pequeños. Expertos recomiendan no acercarse a ellos y, en caso de mordedura, acudir de inmediato a un centro médico para prevenir infecciones.

El video de Mimi se viralizó rápidamente y ya supera los 3,7 millones de reproducciones y más de 560.000 “me gusta” en la plataforma. Varios usuarios expresaron su solidaridad: “Esta es una de las muchas razones por las que me niego a dejar que mis gatos salgan afuera”, escribió uno de ellos. Otro comentó: “Pensé que era una broma hasta que busqué qué era un biawak”.

La historia de Mimi ha conmovido a miles de internautas, quienes destacan que, pese a la tragedia, la dueña conserva un recuerdo entrañable de la gatita que conquistó su corazón.

